In questo articolo vogliamo parlare dell'assistenza domiciliare per prelievo che viene fatto da un infermiere privato, ma specializzato così come i suoi colleghi nel pubblico, e che si rivolge a quelle persone che hanno difficoltà a muoversi da casa per ricevere queste Cure, che non solo hanno a che fare con il prelievo, ma con tante altre cose come per esempio flebo, iniezioni, somministrazione di medicinali, o comunque con tutto quello che il medico o gli specialisti gli hanno richiesto.

Il tutto può essere utile soprattutto nel momento in cui aveva a che fare con categorie abbastanza in difficoltà come anziani, disabili che ovviamente non possono muoversi come tutti gli altri né con i loro parenti e familiari, ma a maggior ragione con mezzi pubblici o personali.

Ed ecco perché possono rivolgersi a questo servizio privato, andando a parlare con delle cooperative le quali da questo punto di vista saranno molto utili, in quanto consentiranno loro di trovare l'infermiere giusto per le loro esigenze, andando a rilasciare, anche dei preventivi per capire come organizzarsi dal punto di vista economico e del budget da mettere a disposizione, per quello che è un vero e proprio servizio a pagamento, e che soprattutto durante la pandemia è stato molto utile.

Ci riferiamo a un periodo in cui il Servizio Sanitario Nazionale era molto in difficoltà per le tante richieste dei cittadini che non potevano essere evase per motivi pratici, di mancanza di personale o di strutture di posti letto, anche perché sappiamo che da questo punto di vista L'Italia non vive un bellissimo periodo già da un po' di anni.

Ecco perché le cure domiciliari vanno sempre più attenzionate soprattutto nell'ottica che la popolazione italiana ha una media età molto alta. Questo significa che ci sono molti anziani che devono essere curati perché sono un patrimonio della nostra nazione, e anche perché c'è bisogno di aiutare quelle famiglie che sono in difficoltà sotto questo punto di vista, perché non possono prendersi cura di loro per motivi familiari o lavorativi, e che soprattutto non hanno le competenze per fare interventi medici che può svolgere solo un infermiere professionista.

Il futuro della medicina con le cure domiciliari

Quando si parla al futuro della medicina ci si riferisce a tante cose diverse che possono avere a che fare con la telemedicina o con l'intelligenza artificiale, ma di sicuro le cure fatte a casa il paziente saranno in prima linea e protagoniste, proprio nell'ottica di un'evoluzione alla quale vedrà la necessità di non affollare gli ospedali anche per cose che possono essere fatti tranquillamente a casa come appunto un prelievo.

Sappiamo che il prelievo di sangue non prevede grossissimi strumenti ma la competenza di un infermiere, perché non è una cosa che possiamo fare tutti perché rischiamo di fare del male in maniera involontaria alle persone che amiamo.

Ecco perché insistiamo sul fatto che nel futuro anche nel nostro paese bisognerà continuare a insistere sul tasto relativo alle cure domiciliari che possono migliorare la qualità della vita di tutte le persone anziane e non.