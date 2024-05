Per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle caldaie Vaillant da interno bisogna rivolgersi ai centri di assistenza a marchio, i quali contengono tutta una serie di professionisti che sono preparati proprio per rispondere alle esigenze dei clienti, i quali si affidano loro per essere supportati per quanto riguarda la loro caldaia, che fa parte di questa grande azienda, leader del settore.

Chi acquista un dispositivo Vaillant di sicuro può stare tranquillo sul fatto che durerà tanti anni, a patto però di prendersene cura attraverso le chiamate al tecnico per quanto riguarda sia la manutenzione ordinaria, ma anche le revisioni che sono obbligatorie per legge.

Ricordiamo per chi non lo sapesse che le caldaie da interno sono quelle murali, le quali si contraddistinguono per essere compatte: quindi possono essere installate anche in una casa piccola come un monolocale o bilocale, a differenze di quelle a basamento che sono molto più grandi, nel senso che hanno una cisterna molto più ampia, e che risultano adatte per quelle famiglie che hanno bisogno di più acqua calda per il loro numero.

Quindi si parla di famiglie che sono numerose e che ovviamente in quel caso avranno bisogno di uno spazio esterno per poterle installare, visto che parliamo di quelle che si chiamano caldaie a basamento.

Però, al di là se parliamo di caldaia a basamento, oppure di quella interna l'importante è scegliere una grande azienda come Vaillant, ma soprattutto occuparsi sia delle manutenzioni ordinarie che di quelle straordinarie, che devono essere fatte dai tecnici che lavorano nel centro assistenza.

Non bisogna mai dimenticare che la caldaia rappresenta il cuore della casa perché non solo ci consente di riscaldare d'inverno, ma anche perché produce acqua calda per i sanitari.

E questo deve farlo tutto l'anno, tranne se non siamo in uno di quei condomini dove c'è la caldaia centralizzata, perché in quel caso avremo bisogno di uno scaldabagno per l'acqua calda dei sanitari.

Altre informazioni sulle manutenzioni della caldaia

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della caldaia deve essere fatta periodicamente cercando di seguire quello che c'è scritto nel libretto, il quale è il documento principale da questo punto di vista.

Molte persone di solito la fanno una volta all'anno chiamando il tecnico prima dell'inverno, e cioè quel periodo in cui la caldaia sarà sollecitata molto di più. Ricordiamo che questa manutenzione ha a che fare anche con un controllo dell'efficienza energetica del dispositivo anche con il controllo dei fumi.

Esso è importante per il discorso ecologico perché la caldaia non deve superare il livello delle emissioni inquinanti previsto dalla legge, perché altrimenti il proprietario non potrà ottenere il bollino blu, che attesta proprio questa cosa.

Il bollino blu va presentato agli enti competenti In caso di controlli: però se durante quella revisione c'è qualche problema sarà il tecnico a prendere appuntamento con il cliente per un'altra volta per risolverlo, in modo poi da poter concedere questo adesivo così importante.

Tutto questo va chiesto agli esperti che lavorano all'interno del centro assistenza.