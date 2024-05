Come scegliere la smart TV giusta senza sbagliare

Comprare un televisore nuovo non è affatto una cosa semplice. Trovare il modello adatto alle proprie esigenze può infatti risultare più complesso del previsto. Questo perché sul mercato esistono numerosi brand che offrono prodotti con diverse caratteristiche.

Pertanto, prima di procedere con l’acquisto è bene riflettere su una serie di aspetti in modo da non commettere errori e fare acquisti potenzialmente inutili o comunque non in linea con le proprie necessità. Vediamo insieme a cosa prestare attenzione.

Le dimensioni

Tra le caratteristiche principali da considerare per la scelta di una smart TV ci sono le dimensioni, da calcolare in base alla diagonale dello schermo. In genere, più ampi sono la stanza o l’ambiente in cui andrà inserita la TV, più questa dovrebbe essere grande.

Ovviamente questo andrà a influire sul prezzo: se si desidera un televisore di grandi dimensioni per il proprio salotto ma si vuole risparmiare, è bene approfittare delle smart TV 55 pollici offerte e promozioni presenti online.

Con l’aumentare delle dimensioni della TV, inoltre, dovrebbe aumentare anche la risoluzione, che consente di vedere le immagini in maniera più nitida.

Lo schermo

Un altro elemento importante per la scelta della TV è lo schermo. Ne esistono di diverse tipologie, ma le più diffuse sono:

LED : gli schermi di questo tipo sono retroilluminati, pertanto non emettono luce propria. La loro caratteristica principale è la gamma di colori piuttosto ampia, anche hanno alcune difficoltà a rendere le tonalità scure in maniera ottimale nelle scene con un contrasto elevato. In genere, le TV a schermo LED sono più economiche;

: gli schermi di questo tipo sono retroilluminati, pertanto non emettono luce propria. La loro caratteristica principale è la gamma di colori piuttosto ampia, anche hanno alcune difficoltà a rendere le tonalità scure in maniera ottimale nelle scene con un contrasto elevato. In genere, le TV a schermo LED sono più economiche; QLED : si tratta di una tipologia di display LED con un filtro quantico nel pannello, che permette di migliorare la resa dei colori. Questo elemento garantisce contrasti migliori e immagini più luminose, anche nelle stanze illuminate. Un’ulteriore evoluzione di questa tecnologia è la NanoCell, che prevede uno strato di nanoparticelle per separare i diversi colori. Ovviamente, le TV QLED hanno un costo superiore a quelle più tradizionali;

: si tratta di una tipologia di display LED con un filtro quantico nel pannello, che permette di migliorare la resa dei colori. Questo elemento garantisce contrasti migliori e immagini più luminose, anche nelle stanze illuminate. Un’ulteriore evoluzione di questa tecnologia è la NanoCell, che prevede uno strato di nanoparticelle per separare i diversi colori. Ovviamente, le TV QLED hanno un costo superiore a quelle più tradizionali; OLED: lo schermo OLED permette di riprodurre l’esperienza del cinema direttamente a casa. Infatti, questa tecnologia sfrutta delle molecole elettroluminescenti che si illuminano direttamente, per offrire immagini dai colori intensi e dal contrasto elevato. Con la tecnologia OLED è possibile realizzare anche TV molto sottili.

Altre caratteristiche da considerare

Considerato che ormai sul mercato la quasi totalità dei televisori è anche “smart tv” è bene prestare attenzione anche a quest’aspetto.

Più precisamente, è bene informarsi sul tipo di processore, al browser ecc. in modo da considerare anche la possibilità di navigare in rete senza particolari difficoltà per guardare facilmente film o serie televisive in streaming.

Altro aspetto che potrebbe essere utile considerare è l’audio della smart tv. L’esperienza acustica, infatti, gioca un ruolo importante quando si guarda un film. Abbinare le immagini a un suono perfetto rende decisamente migliore la visione di un film, una partita, una serie televisiva e così via.

L’ideale sarebbe optare per un sistema audio surround, ma ad ogni modo, quando si valuta la qualità degli altoparlanti del televisore, è importante prestare attenzione a taluni elementi quali i bassi, il parlato, gli alti e l’ampiezza nonché la profondità del suono emesso.