Raspini è Official Partner della 107° edizione del Giro d’Italia, con ancora maggior impegno

Si è svolta questa mattina, venerdì 3 maggio, la conferenza stampa organizzata da Raspini Salumi presso la location Fradiavolo di Piazza Carlo Emanuele II a Torino.

Una conferenza che ha voluto mettere in evidenza l’entusiasmo dell’azienda di Scalenghe nei confronti del Giro d’Italia in generale, ma soprattutto per questa edizione 2024 che vede il Piemonte protagonista di ben quattro tappe, che regaleranno grande visibilità ai meravigliosi paesaggi della nostra regione. Raspini, azienda che ha da sempre un forte legame con il territorio, è quindi ancora, e con maggior impegno, al fianco del Giro come Official Partner, rimarcando lo storico legame che la unisce alla manifestazione ciclistica più amata dagli italiani. L’azienda è infatti Partner della “Corsa Rosa” dal 2022, ma è stata presente anche dal 2004 al 2007.

Nel saluto iniziale, Umberto Raspini, Presidente Onorario del Gruppo ha voluto rimarcare come il Piemonte sia la patria del ciclismo, ma anche dei buoni sapori e ribadendo il forte legame con il Giro d’Italia, ha ricordato il 2007, anno in cui la manifestazione prese il via dallo stabilimento di Scalenghe: “E’ successo nel 2007 – ha chiosato – ma non è detto che l’esperienza non si possa ripetere”

Ospite d’eccezione Vincenzo Nibali che è intervenuto raccontando il suo rapporto con il Giro d’Italia: “Il Giro unisce davvero l’Italia. Io mi sento prima di tutto italiano, ma anche cittadino del mondo, e per questo devo ringraziare il ciclismo che mi ha fatto conoscere posti meravigliosi e mi ha regalato grandi emozioni”.

Nel suo intervento Paolo Bellino, Amministratore Delegato RCS Sport, ha approfondito il legame tra il Piemonte e il Giro d’Italia: “In questo 2024 la partenza del Giro d’Italia - che è domani 4 maggio, coincide con i 75 anni della commemorazione del Grande Torino. È una giornata in cui si uniscono due eccellenze del mondo dello sport nazionale. Il Grande Torino è stata la prima squadra che ha unito l’Itala oltre le tifoserie, il Giro è testimone della storia del nostro Paese e ne ha testimoniato, anche visivamente, tutti i cambiamenti. Quest’anno, nelle tappe piemontesi, il Giro racconta una storia di sport e di territorio straordinaria, ma lungo tutto il percorso, non raccontiamo solo il ciclismo, ma anche il Paese e le sue eccellenze”.

Il Direttore Generale di Raspini, Guido Zuffa, ha dichiarato quanto sia facile scegliere di essere Partner del Giro d’Italia: “Condividiamo gli stessi valori, il pubblico e soprattutto l’emozione sportiva. Il Giro d’Italia è davvero una manifestazione trasversale che coinvolge tutti, indipendentemente dall’età e azzera le differenze.”

Raspini ha anche raccontato le tante iniziative che la vedranno protagonista lungo le strade italiane: lo stand brandizzato sarà presente dal 4 al 26 maggio in tutte le tappe del Giro al villaggio di partenza, qui le hostess distribuiranno gadget e proporranno giochi e divertenti intrattenimenti al pubblico presente. Nelle tappe piemontesi e liguri sarà presente, sempre alla partenza, anche l’Ape Car Raspini che distribuirà golosi panini al prosciutto cotto. Gli striscioni Raspini saranno posizionati lungo il percorso e la mongolfiera svetterà in punti visibili, mentre l’automobile Raspini sarà presente nella carovana, per dare visibilità al marchio che, con la qualità dei suoi prodotti, fa parte della storia della norcineria italiana.

L’incontro è stato anche l’occasione per raccontare un’altra partnership che percorrerà tutta Italia - quella tra Raspini e Fradiavolo – raccontata dai protagonisti.

“Il nostro sarà un Giro d’Italia anche di contatto diretto con il pubblico e con i consumatori. Per Raspini è uno sforzo importante – ha dichiarato ancora Guido Zuffa – e con Fradiavolo saremo sulle strade d’Italia per portare avanti un progetto che abbiamo avviato da tempo e che ha l’obiettivo di raggiungere i consumatori italiani, europei e mondiali”

Salvatore Scarfò – Marketing Director Fradiavolo – ha sottolineato quali siano gli obiettivi aziendali: “Il nostro obiettivo primario è diventare la prima catena di pizzerie nazionale, europea e mondiale. Attualmente in Italia abbiamo 26 locali, con l’obiettivo di farli diventare 60 nel giro di due anni. A breve ci sarà l’apertura del primo punto a Miami. Con Raspini abbiamo una partnership collaudata e basata soprattutto sulla qualità e sulla bontà del prodotto.”

Dalla collaborazione nasce inoltre – proprio in occasione del Giro d’Italia - il concorso nazionale: «In cima al Gusto: vinci un anno di pizza con Raspini» che premierà i vincitori con una card valida per 365 pizze, da consumare presso le pizzerie Fradiavolo. Le modalità di partecipazione sono consultabili on line sul sito aziendale www.raspinisalumi.it.

In conclusione di incontro, anche il governatore della Regione Piemonte – Alberto Cirio – è intervenuto per un saluto nella giornata che precede l’avvio dei una delle manifestazioni più amate e appassionanti dell’intero panorama sportivo.