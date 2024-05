Scavolini Store a Busca, per fare spazio ai nuovi arrivi, mette in promozione i vostri sogni

Scavolini Store di Busca è in piena corsa per far spazio ai nuovi arrivi e ha deciso quindi di mettere in promozione quanto attualmente è in esposizione, offrendo tantissimi elementi di arredo super scontati.

Un’occasione davvero imperdibile per regalarsi una cucina Scavolini tanto desiderata, oppure aggiungere un elemento di design che risolva un problema arredativo lasciato per tanto tempo in sospeso.





Sara vi aspetta per aiutarvi a scegliere con gusto quanto state cercando o consigliarvi su come adattare una libreria, una cucina, un armadio, grazie alla possibilità di sfruttare l’abilità dei falegnami interni.

Le promozioni sono valide fino all’esaurimento scorte quindi è importante recarsi subito a curiosare alla ricerca del proprio pezzo in occasione.

Lo showroom adotta il seguente orario: Chiuso domenica e lunedì - Dal martedì al sabato: 09,30-12/ 15-19

Scavolini Store - Via Laghi di Avigliana, 168 - BUSCA (CN) - Tel 0171 332515