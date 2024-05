Al Teatro Cvico di Caraglio va in scena lo spettacolo "Il testamento"

Venerdì 10 e sabato 11 maggio alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio va in scena IL TESTAMENTO, prodotto dal Teatrino al forno del pane “Giorgio Buridan”. Lo spettacolo è un monologo scritto da Danilo Reschigna, con Maria Silvia Caffari (e con Danilo Reschigna) e la regia della stessa Maria Silvia Caffari. Zona Franca è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Una madre e suo figlio, un adulto, ‘handicappato mentale’. Due vite in una casa, tutta l’azione in una stanza. Un monologo, quando si escluda ogni possibilità di relazione tra i due, in realtà si svolge un dialogo, tra una madre e i silenzi del figlio, capace di sole reazioni emotive. Una donna che da ‘menefreghista’, come lei stessa riconosce d’essere stata, giorno per giorno apprende l’arte del sacrificio, riconosciuto come la capacità femminile di “trasformare il dolore in creatività’. Dichiarazioni di odio e di amore della madre per il figlio, le reazioni del figlio, a volte anche violente, mentre le due solitudini in quella stanza dai ritmi sempre uguali si riconoscono anime in dialogo di un unico mondo. Monologo già rappresentato in passato nella regia di Rino Cacciola unito al monologo L’eredità, nello spettacolo sotto l’unico titolo “Due voci”.