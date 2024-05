"Imprese tra storia e memoria" in Camera di Commercio a Cuneo lunedì 13 maggio

Il primo sarà dedicato all'archivio storico dell'ente camerale e ai documenti storici del registro ditte, una fonte preziosa per la storia delle imprese.

Le carte conservate nell'archivio della Camera di commercio sono di grande importanza per documentare aspetti salienti dello sviluppo economico della nostra provincia. In particolare il fondo “ditte cessate” documenta le attività economiche delle ditte (industriali, artigiane, commerciali, agricole e del mondo cooperativo) nei singoli Comuni a partire dall'anno 1911,