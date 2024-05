L'Anima Festival parte con il botto: già sold out il concerto di Mahmood

Anima Festival, edizione 2024, il Festival musicale che da un decennio fa cantare e ballare la Granda, è partito con il botto, annunciando il sold out di Mahmood, l'artista reduce dall'enorme successo della sua Tuta Gold, portato sul palco dell'Ariston a Sanremo.

L'artista italo egiziano è atteso il 20 luglio.

Ma sono tanti gli eventi attesi a Cervere, all'Anfiteatro dell'Anima, per un programma ricco di artisti amatissimi dal pubblico di ogni età.

Il 13 luglio si parte con Fiorella Mannoia, nel suo tour Sinfonica, accompagnata dall'orchestra. Il 15 luglio grande attesa per Umberto Tozzi, che farà tappa a Cervere con il suo tour "L'ultima notte rosa the final". Sarà in tutto il mondo con i brani che hanno segnato la sua straordinaria carriera, per dare l'addio alle scene.

Ermal Meta si esibirà il 18 luglio. E proprio oggi 3 maggio esce il suo nuovo album di inediti dal titolo “Buona Fortuna". Una riflessione sul reale significato di questa parola, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia che Ermal e la sua compagna stanno aspettando.

Nell’album due featuring d’eccezione: Jake La Furia in “Male più non fare”, singolo apripista dell’intero progetto, uscito lo scorso dicembre, e Levante in “Io e te”.

L’uscita dell’album è accompagnata in radio dal nuovo singolo “Mediterraneo”: “un luogo, un viaggio circolare in cui si incontrano anime e storie. Per ogni sguardo c’è una differente visione di quello che il Mediterraneo rappresenta.”

Mahmood farà impazzire il pubblico il 20 luglio e chiuderà il 21 Antonello Venditti, che torna per la terza volta sul palco a cui ormai si sente legatissimo.

Non è il solo artsita ad essere rimasto stregato dall'Anfiteatro dell'Anima, dominato dal grande volto Anima, sospeso tra colline morbide e la potente cornica alpina. Quel luogo è stato voluto dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, innamorati della musica e da sempre attivi nel promuoverla grazie a questo Festival diventato punto di riferimento per l'estate cuneese.

Tutti i biglietti sono disponibili sul sito www.ticketone.it e sugli abituali canali di vendita.

Per tutte le informazioni consultare il sito https://www.animafestival.it/anima-festival

animafestivalcervere@gmail.com