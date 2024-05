Bra, il sindaco uscente Gianni Fogliato si ricandida e presenta il suo programma

La coalizione INSIEME per Gianni Fogliato sindaco conclude la raccolta firme e invita alla serata di presentazione del suo programma. In soli 8 giorni, la coalizione a sostegno di Gianni Fogliato sindaco di Bra ha raccolto 1500 firme autenticate per presentare le sue sette liste. Un successo che spinge il gruppo a guardare avanti, forte dell’entusiasmo e del sostegno delle tante persone incontrate.

Il prossimo appuntamento in vista è la presentazione del programma amministrativo per i prossimi 5 anni, che si terrà giovedì 9 maggio alle ore 21:00 presso l'Auditoriun Arpino. “Bra guarda al 2030. Un programma da vivere INSIEME”: questo il titolo della serata, con cui la coalizione vuole sottolineare la natura collettiva delle sue proposte per il futuro della città.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento importante, che segna un nuovo inizio nel nostro impegno per lo sviluppo di Bra – scrive nella nota la coalizione -. Dopo questo appuntamento, il programma verrà reso disponibile online e sarà protagonista di una serie di incontri sul territorio, in un dialogo aperto e costruttivo con l'intera comunità. Vi aspettiamo, per costruire INSIEME il futuro di Bra”.