Elezioni, “Dogliani – Tradizione e Futuro” incontra la cittadinanza

In vista delle elezioni comunali di giugno, la lista civica “Dogliani – Tradizione e Futuro”, Aldo Botto candidato sindaco, ha in programma un totale di otto incontri con la cittadinanza. Questi incontri nascono dal desiderio dei candidati di presentarsi ai Doglianesi, dare ascolto alle loro domande e ai loro dubbi, creando un confronto sereno e costruttivo. Il dialogo tra cittadini e amministratori, sosteniamo, è necessario per costruire un progresso equo, che giovi a tutti: la partecipazione della cittadinanza è quindi un valore che riteniamo fondamentale nella nostra idea di amministrazione. Gli incontri proposti sono suddivisi per temi e pubblico, ma sono comunque e in ogni caso aperti a tutta la cittadinanza.

Presentazione ufficiale alla cittadinanza:

Lunedì 27 maggio - ore 21 – presso il Cinema Multilanghe (Dogliani): modera l’incontro la giornalista Paola Gula.

Incontri a tema e zonali:

Lunedì 13 maggio - ore 21 – presso la Biblioteca Luigi Einaudi (Dogliani): incontro su attività produttive, agricoltura e associazioni.

PIANCERRETTO

Venerdì 17 maggio - ore 21 – preso la ex scuola: pensato per incontrare i cittadini di Piancerretto, San Giacomo, Santa Lucia, Nocello e Piandeltroglio.

GOMBE

Giovedì 23 maggio - ore 21 – presso la Azienda Agricola Romana: pensato per incontrare i cittadini di Gombe, Spina e Barroeri.

SAN LUIGI

Mercoledì 29 maggio - ore 21 – presso la ex scuola: pensato per incontrare i cittadini di San Luigi, Valdiberti e Santa Lucia

VALDIBA’

Venerdì 31 maggio - ore 21 – presso la famiglia Mancardi/Pecchenino (n° civico 81): pensato per incontrare i cittadini di Valdibà, Pianezzo, Martina e San Giorgio.

CASTELLO

Lunedì 3 giugno - ore 21 – presso il Teatro Sacra Famiglia: pensato per incontrare i cittadini di Castello, Biarella, Sant’Eleuterio e Taricchi.

CASALE

Mercoledì 5 giugno - ore 21 - presso la ex sede Schina Cinà (famiglia Costamagna): pensato per incontrare i cittadini di Casale, Madonna delle Grazie, Gombe, Pironi e Giachelli.