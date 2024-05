Elezioni regionali: i candidati cuneesi del M5S a sostegno di Sarah Di Sabato

"Una squadra espressione dell'intero territorio della Provincia Granda, persone provenienti da diverse esperienze lavorative e sociali, accomunate dall'impegno civico e politico per la propria terra".

Così il Movimento 5 Stelle descrive la propria lista provinciale di Cuneo per le elezioni regionali dell'8 e 9 giugno. A seguire i profili dei candidati. .

IVANO MARTINETTI

Alba (CN), 2 gennaio 1966

Consigliere regionale uscente, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Provincia di Cuneo, attivista di lungo corso, in precedenza ha svolto 5 anni di mandato come Consigliere comunale di Alba. Ha lavorato nei settori dell'edilizia e della ristorazione.

CLAUDIA GIORGIS

Savigliano (CN), 22 giugno 1964

Già Consigliera comunale a Savigliano e vice presidente del Consiglio comunale, attivista del Movimento 5 Stelle da oltre 10 anni. Laureata in Architettura, agente immobiliare presso lo studio tecnico di famiglia.

FRANCESCO FRANCO

Reggio Calabria (RC), 22 gennaio 1957

Residente a Cuneo. Ex dipendente delle Ferrovie dello Stato - RFI, segretario cuneese sindacato ORSA settore trasporti, ex responsabile sicurezza e rappresentante unitario dei lavoratori. Consigliere del dopolavoro ferroviario di Cuneo, attivista del Movimento 5 Stelle da oltre 10 anni.

MANUELA BORELLO

Saluzzo (CN), 2 luglio 1977

Residente a Saluzzo, OSS presso l'ospedale di Saluzzo, ha collaborato al progetto “Stanze degli abbracci” nelle RSA del territorio durante la pandemia e finanziato con le restituzioni dei Consiglieri regionali M5S. Attivista del Movimento 5 Stelle dagli albori, studentessa di psicologia, appassionata di pittura e decorazione d'interni.

DIEGO PERONA

Cuneo (CN), 19 aprile 1980

Operaio presso Merlo Spa, residente a Borgo San Dalmazzo. Per 15 anni dipendente Euronics di Cuneo. Appassionato di montagna, praticante trekking nelle valli cuneesi Vermenagna, Stura e Gesso.

A completare la rosa dei candidati cuneesi alle elezioni regionali Silvia Maria Cina, nella lista regionale “del Presidente”.

SILVIA MARIA CINA

Cuneo, 11 ottobre 1955

Già consigliera comunale a Cuneo dal 2017 al 2022, attivista del Movimento 5 Stelle dal 2013, candidata alla carica di Sindaca alle ultime elezioni amministrative. Ad oggi in pensione, ex ingegnere minerario e libero professionista. Giornalista pubblicista, diplomata al conservatorio, appassionata di pianoforte, è una degli organisti presso la Chiesa dei Salesiani di Cuneo.