Elezioni regionali, a Mondovì un incontro con i candidati e le candidate al consiglio regionale del Piemonte

In vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, quando in Piemonte si voterà per le Europee e le Regionali, il Circolo del Partito Democratico di Mondovì organizza un incontro con i candidati e le candidate della Provincia di Cuneo nella lista PD. L’appuntamento è mercoledì 8 maggio, alle ore 20.45, presso la Sala Comunale delle Conferenze “Scimé”. Parteciperanno all’evento:

Daniela Blengio , braidese, originaria della Valle Po, ex insegnante, già consigliere d’amministrazione di Novacoop e membro della Commissione Ambiente di Bra;

, già assessore per due mandati a Cuneo e dirigente reggente ufficio scolastico (ex. provvedi. studi) di Verbania e Cuneo; Maurizio Marello, già sindaco di Alba per due mandati e attualmente consigliere regionale. Durante la serata, dopo la presentazione dei candidati, verranno affrontati i principali temi di interesse territoriale e di competenza regionale, con la possibilità di intervenire e dialogare con gli ospiti.