Si è presentata la lista civica Valorizziamo Monteu Roero

Nella serata di martedì 30 aprile oltre 130 cittadini di Monteu Roero hanno accolto l’invito della Lista civica Valorizziamo Monteu Roero a partecipare in bocciofila alla presentazione del programma e dei candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Battista “Tino” Marolo.

I candidati consiglieri provengono dal capoluogo e dalle varie frazioni in cui si divide il vasto territorio comunale e sono: Abba Davide di professione metalmeccanico, Annese Paolo commerciante, Fontanone Antonio insegnate in pensione e volontario in ambito sociale, Feimi Elisabetta imprenditrice agricola e catechista, Gallarato Rosanna operatrice sociosanitaria presso la Casa di Riposo monteacutese, Lovera Rosanna impiegata di banca, Moretti Caterina impiegata di banca, Nizza Alberto parrucchiere e membro del Comitato Fiera di Alba, Rivera Valerio dirigente aziendale e membro del direttivo della Pro Loco di Cornale di Magliano Alfieri, Savoiardo Roberto educatore professionale e giornalista pubblicista.

Nel corso della serata sono stati poi presentati i temi essenziali del programma elettorale, incentrato su alcuni elementi cardine quali l’attenzione alle fasce della popolazione più necessitanti di servizi adeguati (bambini, giovani, anziani), la valorizzazione di tutti gli ambiti e le eccellenze economiche, la sicurezza sulle strade, il recupero di alcune infrastrutture, una maggiore sinergia tra le associazioni presenti e nella collaborazione strategica con gli altri paesi del territorio roerino, specie nella elaborazione di progetti e nella richiesta di contributi.

Nel suo intervento, Battista Marolo ha sottolineato quanto la scelta di dare vita ad una lista del tutto indipendente dai partiti e fondata sulla piena trasparenza ed onestà rappresenti in primo luogo un’occasione per tutto il paese, che permetterà al futuro Consiglio comunale la possibilità di creare confronto e dialogo in un’ottica costruttiva per l’interesse esclusivo di Monteu ed ha ringraziato la lista concorrente a sostegno di Paolo Rosso presente alla serata.

Nelle prossime settimane Valorizziamo Monteu Roero si presenterà e dialogherà con i concittadini delle frazioni, ritenendo essenziale il rapporto diretto e costruttivo con tutta la popolazione.