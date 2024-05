Premio Eloquenza 2024: il Bonelli sul podio

Giovedì 2 maggio presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo grande soddisfazione per l’Istituto Bonelli di Cuneo, che ha visto posizionarsi al 1° posto Iacusso Roberta (classe II D) e al 3° Dedolli Artjola (classe V A AFM) nella finale cittadina del Premio Eloquenza Lions 2024 giunto alla sua XX Edizione.

La proposta ai candidati di quest’anno consisteva nell’esporre il proprio pensiero sulla frase tratta dalla Lettera Enciclica LAUDATO SI’ di Papa Francesco:

“Laudato si, mi’ Signore”, cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel cantico si ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia…Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.

“Cambiamo il mondo!” suggerisce il Presidente del Lions Club International, Patty Hill.

Le riflessioni delle due finaliste sono state apprezzate per l’efficacia argomentativa, per la concretezza dei riferimenti all’attualità, al comportamento dell’uomo che, nel corso della storia, con il progresso legato principalmente alle Rivoluzioni industriali ha letteralmente abusato dell’ambiente: ora la voce dei giovani si alza e condanna la generazione dei “grandi”, di quegli adulti che non hanno minimamente pensato alle conseguenze dei loro atti sconsiderati e irresponsabili!

“Dopo l’ottimo terzo posto nel Premio letterario Lions 2023/2024, dedicato alla redazione di una prefazione al romanzo di Beppe Fenoglio “Una questione privata”, ancora una volta” ha commentato la Dirigente dell’Istituto, prof.ssa Maria Angela Aimone “il Bonelli ha dato prova di essere una scuola che si propone di offrire ai propri studenti una preparazione a 360°, che non predilige esclusivamente la conoscenza delle materie di indirizzo, ma che riserva un giusto spazio alle discipline umanistiche, fondamentali per favorire un approccio critico e propositivo in merito alle grandi sfide che deve affrontare la società”.

Alle vincitrici del Premio e agli altri 4 partecipanti dell’Istituto le più vive congratulazioni della Dirigente e delle professoresse Dutto Patrizia e Pugliese Maria (referenti del progetto).