Un ponte tra estetica e benessere al Regina Montis Regalis di Mondovì

Ieri pomeriggio, 2 maggio, è stata inaugurata la seconda parte dell’esposizione della collezione “Orizzonti, sguardi e percorsi” dell’artista Andrea Migliore, presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

L’iniziativa, avviata all’inizio dell’anno, mira a utilizzare l’arte come mezzo di comunicazione per promuovere e sostenere le attività dell’associazione “La Cura nello Sguardo”. Quest’ultima si dedica alla promozione culturale e scientifica delle Cure Palliative, con un focus particolare sulle iniziative locali dell’ASL CN1.

Con questa iniziativa, l’Associazione si pone l’obiettivo di introdurre l’arte nei reparti di Oncologia, offrendo ai pazienti l’opportunità di guardare oltre l’orizzonte e di cambiare prospettiva sulla vita, la malattia e la cura. Si intende anche stimolare la partecipazione solidale della collettività attraverso l’arte. Le serigrafie numerate delle opere esposte, sia all’ospedale di Mondovì che di Savigliano da fine febbraio, sono disponibili sul sito dell’associazione.

Le opere esposte saranno messe all’Asta in un evento di beneficenza conclusivo, il cui ricavato sosterrà le attività dell’Associazione in favore dei reparti di oncologia ospitanti. Ciò è reso possibile dalla generosità dell’artista Andrea Migliore, che ha donato l’intera collezione permettendo di proporle con una base d’asta ad un prezzo che sia da incentivo per la beneficenza, e dalla collaborazione della Galleria Senesi Arte nella realizzazione del progetto.

L’inaugurazione è iniziata con i saluti di Fabrizio Giai, presidente dell’Associazione. È seguito l’intervento del presidente della Provincia e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per il bene della comunità.

Il progetto “Orizzonti” rappresenta un esempio eccellente di cooperazione che sta portando benefici a tutti gli interessati, introducendo una nuova prospettiva nei reparti e sottolineando l’importanza della cura degli aspetti emotivi e relazionali, parallela a quella dei bisogni clinici. Giuseppe Guerra, Direttore Generale dell’ASL CN1, ha condiviso questo pensiero, lodando l’impegno e la costanza dell’associazione e ringraziandola per i risultati raggiunti.

Anche l’artista Andrea Migliore ha espresso il suo apprezzamento per il valore della partecipazione al progetto, che pone l’arte al servizio della solidarietà, facendo riferimento al ritorno etico per coloro ne prenderanno parte. Le opere quotate della collezione “Orizzonti, sguardi e percorsi” sono pezzi d’arte il cui valore nel tempo può solo aumentare.

Ottenere un’opera di questa collezione all’Asta di Beneficenza significa portare a casa un elemento di prestigio, una riprova sociale del proprio impegno per la solidarietà e l’amore verso l’arte. In conclusione, Fabrizio Giai ha espresso il suo profondo apprezzamento per il sostegno e l’entusiasmo che hanno circondato l’iniziativa: “Questo progetto è un ponte tra arte e cura, un dialogo tra estetica e benessere che si è realizzato grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti.Ringrazio sinceramente l’artista Andrea Migliore per la sua generosità e la Galleria Senesi Arte per la preziosa collaborazione. L’esposizione dimostra il potere dell’arte come fonte di speranza e ispirazione, non solo per i pazienti, ma per tutta la comunità. Siamo fieri di proseguire in questa direzione. È con orgoglio che guardiamo al futuro, certi che attraverso l’arte riusciremo a sostenere i reparti di oncologia che stanno ospitando l’iniziativa realizzando progetti in loro favore. Invito tutti a visitare il nostro sito per scegliere una delle serigrafie numerate disponibili e a preiscriversi all’asta di beneficenza finale, un’opportunità unica per sostenere i reparti di oncologia di Savigliano e di Mondovì e, allo stesso tempo, acquisire un’opera di grande valore etico e artistico.”

Tutte le informazioni su “Orizzonti, sguardi e percorsi” sono disponibili qui https://www.lacuranellosguardo.it/orizzonti