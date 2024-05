Aperte le iscrizioni alla Valle Stura Skyrace, una corsa in alta quota nel cuore delle Alpi Cuneesi

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione della Valle Stura Skyrace, una nuova esperienza nel mondo delle skyrace.

L’evento unico nel suo genere, nel suggestivo territorio del Cuneese. Questa gara di corsa in montagna, che si terrà sabato 6 luglio 2024, promette emozioni forti e paesaggi spettacolari lungo un percorso di 22 km con un dislivello positivo di 1950 metri.

I partecipanti avranno l'opportunità di competere per importanti premi in denaro, oltre che per prodotti offerti dagli sponsor. Il percorso tecnico, caratterizzato da passaggi esposti e catene, attraversa le suggestive opere del Vallo Alpino occidentale, offrendo una vera e propria avventura tra storia e natura. Essendo un progetto ambizioso, che mira a crescere nel tempo e affermarsi nel calendario delle skyrace, è prevista la partecipazione di atleti di caratura internazionale.

L'arrivo nel cuore di Bersezio sarà un momento di festa e celebrazione per tutti i partecipanti, con un ricco programma di eventi sia sabato pomeriggio che domenica. Dalle attività per bambini alle presentazioni letterarie, dalle escursioni guidate alle esperienze enogastronomiche con prodotti locali, ci sarà qualcosa per ogni membro della famiglia.

La Valle Stura Skyrace abbraccia anche l'impegno per la sostenibilità, adottando una politica "plastic free" e promuovendo pratiche eco-friendly in ogni aspetto dell'evento. La cena con prodotti locali sarà aperta non solo agli atleti, ma anche al pubblico esterno desideroso di assaporare le specialità della Valle Stura.

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli appassionati di trail running pronti a sfidare se stessi in uno scenario mozzafiato.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitate il sito uciale dell'evento (www.vallesturaskyrace.com) e seguite i profili social della Valle Stura Skyrace su Instagram e Facebook.

Gli organizzatori ringraziano calorosamente gli sponsor e le istituzioni locali per il sostegno fondamentale che rende possibile questo entusiasmante progetto.

Non perdete l'opportunità di partecipare a questa straordinario viaggio nel cuore delle Alpi Cuneesi e di lasciarvi conquistare dalla magia della Valle Stura!