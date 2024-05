Atletica: Pietro Riva si impone ancora a Oderzo

Nella 27esima Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro) vince per la seconda volta (si era già imposto in Piazza Grande nel 2022) e festeggia con una vittoria nel giorno del 27esimo compleanno.

In tre si giocano il successo, i più attesi: Riva insieme a Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) ed Eyob Faniel (Fiamme Oro) dopo aver staccato Marouan Razine (Esercito) e l’atleta di casa Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane), finiti nell’ordine ai piedi del podio.

Riva ha tagliato il traguardo in 28:57 sui 10 chilometri mettendosi alle spalle Selvarolo (28:58) e, appena dietro, Faniel (29:00). Un’appassionante volata a tre, come non si era mai vista in anni recenti a Oderzo.

“Sono molto soddisfatto della mia prova - commenta Riva - e ho battuto avversari importanti, segno che la forma c’è. Forse potevamo correre anche più veloci, ma ci siamo un po’ studiati a vicenda. È bello anche così”.