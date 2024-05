Tennis: in archivio un mese di aprile ricco di soddisfazioni per Camilla Rosatello

Soddisfazioni nel mese di aprile per la lagnaschese Camilla Rosatello, classe 1995 che è tornata a far base nel circolo di casa, la VTT al Tennis Stadium, per preparare gli appuntamenti del circuito agonistico.

La piemontese ha raggiunto la finale in doppio nel W100 di Zaragoza (Spa) in coppia con la trentina Angelica Moratelli. Le due azzurre erano il tandem numero 1 al via e si sono arrese solo in finale alle giocatrici della Repubblica Ceca Siskova e Kolodziejova, tandem numero 2 del seeding. La Rosatello si era qualificata anche nel main draw del singolare dopo i successi sulla spagnola Celia Anson Sanchez e Diletta Cherubini. Nel tabellone principale è poi arrivato lo stop contro l’iberica Bouzas Maneiro, numero 6 del seeding in una lista guidata dall’olandese Rus, top 50 WTA, a conferma del livello assoluto della rassegna.

Nella settimana scorsa Camilla ha fatto un gran percorso nel W100 di Oeiras (Por). Dopo essersi qualificata ha raggiunto i quarti di finale del tabellone principale, battendo nell’ordine l’australiana Gadecki per 6-1 al terzo set e negli ottavi la svizzera Simona Waltert, numero 8 del tabellone ed attuale 156 del mondo. Lo stop è arrivato nel turno successivo ma dopo una gran lotta con l’ungherese Panna Udvardy, numero 4 del draw e 151 WTA, già top 100 del ranking internazionale. Questa settimana per Camilla il calendario ha proposto il WTA 125 di Saint Malo, in singolare e doppio. La piemontese è nei salita nei quarti del tabellone di tandem, ancora a fianco della trentina.

Intanto buone prove per i ragazzi della VTT nelle competizioni a squadre. L’under 16 femminile si è qualificata per la fase regionale conquistando il primo posto al termine del proprio girone, grazie alle vittorie contro il CT Pinerolo, il Country Club Cuneo e lo Sporting Fossano. Stesso risultato per l’under 16 maschile che ha battuto la Cuneese, la STG di Mondovì e il Tennis Valle Belbo. Ancora in corso la maschile 4.3 e la femminile 4.3. L’Over 60 ha vinto due match perdendone uno e l’under 10 misto la prima sfida e perso la seconda.

Sabato 4 maggio ultima giornata. Domenica 5 maggio scatteranno le due D3, due maschili e due femminili. Ai blocchi di partenza anche il Torneo Lexus Cup, limitato 3.3 (maschile e femminile), con oltre 130 iscritti nei due tabelloni.