A Bra il museo delle bocce entra a far parte del Sistema museale urbano

A Bra il museo delle bocce è entrato a far parte del Sistema museale urbano mediante delibera di giunta proposta dal delegato alla Cultura Fabio Bailo.

Promossa da Giovanni Mulassano e ospitata nei locali della bocciofila cittadina, la collezione offre un ricco campionario di bocce di diversa provenienza, epoca, materiale. Osservando e maneggiando con la dovuta attenzione gli oggetti raccolti con competenza e generosità da Mulassano (o a lui donati da altri appassionati tra cui Walter Negro) è possibile fare un viaggio alla scoperta della nascita, della evoluzione e delle caratteristiche di questo sport.

L’esposizione, che è e resterà allestita nella bocciofila ed è liberamente fruibile da tutti negli orari di apertura dell’esercizio, entra dunque a pieno titolo a fare parte del Sistema museale urbano, la piattaforma che unisce gli allestimenti museali pubblici e, come in questo caso, privati presenti in città.