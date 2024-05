Bra, lo spettacolo della colza in fiore, immortalato da Tino Gerbaldo

Se ne parla ogni primavera, ma la meraviglia resta intatta. Lo spettacolo alla vista è suggestivo e affascinante, ma questo particolare tipo di fiore presenta caratteristiche che lo rendono utilizzabile anche in cucina e in ambito industriale, grazie all’estrazione dell’olio dalla pianta.

Da secoli il fiore giallo viene coltivato e lavorato per creare biocombustibile che alimenta mezzi agricoli e per i motori diesel. L’uso dell’olio derivato dai semi di colza ha origini piuttosto antiche: già nel Duecento era usato per l’illuminazione delle strade in Nord Europa.