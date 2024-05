Volley maschile A3: Savigliano, il nuovo coach è Michele Bulleri

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che il tecnico della prima squadra impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca per la stagione sportiva 2024/25 sarà Michele Bulleri.

Pisano, nato il 29 settembre 1982, Bulleri è reduce dalla prestigiosa esperienza biennale al Lupi Santa Croce, di cui è stato primo allenatore nella Serie A2 Credem Banca dal 28 marzo 2023, quando subentrò a Vincenzo Mastrangelo, fino al termine della stagione sportiva 2023/24. Il suo, però, è un lunghissimo percorso all’interno del mondo della pallavolo, ormai quasi ventennale. Dopo gli inizi al Cus Pisa, società nella quale fu allenatore in Prima Divisione maschile, è poi stato a lungo tecnico nel volley femminile all’Asd Pallavolo San Bartolomeo Capannoli e poi Direttore tecnico del settore “rosa” del Lupi Santa Croce, prima del quadriennio come secondo allenatore nella Ligue A maschile francese al Nantes Rezé Métropole Volley, prima di Fulvio Bertini e poi dell’ex libero della Bre Banca Lannutti Cuneo Hubert Henno. Infine, appunto, il ritorno a Santa Croce e la prima esperienza come capo allenatore di una squadra di Serie A2.

Coach Bulleri non nasconde l’entusiasmo nelle sue prime parole in biancoblu: “Ho scelto Savigliano perché è stato amore alla prima telefonata. Ci siamo sentiti e in pochissimi giorni ci siamo detti di “sì”. La sintonia è nata subito perché, usando un concetto un po’ abusato, abbiamo entrambi voglia di crescere: Savigliano facendo un passo alla volta; io mettendomi in gioco in una piazza in cui si può lavorare con serenità, anche perché di fatto il mio percorso da primo allenatore è iniziato appena da un anno e mezzo. Questo credo sia il posto ideale per me; ne ho apprezzato la famigliarità, mista alla professionalità, di tutti i membri dello staff e dirigenziale. Che squadra allenerò? Spero soprattutto una squadra determinata, perché credo possa fare la differenza in un campionato che, nel 2023/24 più ancora che in passato, ha dimostrato di essere molto equilibrato. Conterà il contributo di tutti i membri del roster”.

Tutta la società Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, dà il suo caloroso benvenuto a Michele, con la speranza e l’augurio che possa togliersi tante soddisfazioni, umane e professionali, in biancoblu. Benvenuto!