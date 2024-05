Volley maschile: Cuneo in Final Four Regionale Under U17

Domenica 5 maggio andrà in scena la Final Four Regionale Under 17 maschile e i Fiöi della LabTravel Cuneo Rossa allenati dai coach Mario Barbiero e Gianpiero Tassone, dopo aver già conquistato il Titolo di Campioni Under 17 Territoriali, proveranno a raggiungere la Finale che consegnerà il Titolo regionale e di conseguenza l’accesso alle qualificazioni delle Finali Nazionali di categoria.

Alle ore 10.00 presso la Palestra di via Fea a Chieri, i cuneesi scenderanno in campo contro i coetanei di Novi Ligure, mentre in concomitanza al Pala Gialdo di Chieri si scontreranno le compagini del Volley Parella Torino e del Sant’anna Volley.

Alla Finale 1°-2° posto accederanno le due squadre vincenti nelle semifinali e si affronteranno alle ore 15.30 al Palamaddalene di Chieri (TO), mentre le perdenti disputeranno la Finale 3°-4° posto alle ore 15.45 al Pala Gialdo di Chieri (TO).

Il Club che a fine giornata sarà incoronato Campione Regionale, sarà chiamato a difendere i colori piemontesi alle Finali Nazionali Under 17 che si terranno dal 21 al 26 maggio a Lanciano (CH) in Abruzzo e dove nel girone di qualificazione il Piemonte affronterà Lazio 1, Toscana e la prima classificata del Girone A (Calabria, Lombardia 2, Umbria, Valle D’Aosta).