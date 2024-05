Anche quest’anno a Racconigi torna il Festival dell’Ambiente

Dal 23 al 26 maggio è in programma a Racconigi la seconda edizione del Festival dell’Ambiente RACCOèCOLOGIA dal titolo “Noctalgia – L’impronta dell’universo”. Il tema centrale delle quattro giornate di appuntamenti sarà la mancanza di buio in questo mondo iper industrializzato e le conseguenze che questo può portare all’ambiente e agli esseri umani. Il termine “noctalgia”, coniato da uno scienziato francese, indica proprio il dolore della notte.

Protagonisti del Festival saranno gli attori ambientali di Racconigi che, ognuno nel proprio campo, hanno ricreato suggestioni e voci della notte.

Si parte giovedì 23 maggio, alle ore 21, al Museo della Seta: i volontari condurranno i presenti in un percorso al buio, dove saranno i sensi a spiegare le tappe principali della produzione serica a Racconigi. Per partecipare è richiesta la prenotazione all’indirizzo email sulfilodellaseta@libero.it.

Venerdì 24 maggio, alle ore 9, i bambini della scuola primaria di Racconigi, aiutati da Bruno Vaschetti del Centro Cicogne e Anatidi, posizioneranno sul sentiero del Maira alcuni nidi per gli uccellini, mentre, alle ore 21, nel salone Soms De Andrè tornerà a raccontarci il suo rapporto con le stelle, ma anche con la notte più buia, con un concerto intitolato "Creuza De ma- racconto mediterraneo", omaggio musicale al disco Creuza De Ma di Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani nel 40esimo anniversario della pubblicazione. Un viaggio su una "Mulattiera di Mare" musicale accompagnato dai personaggi che hanno reso Genova una città unica nel Mediterraneo.

Sabato 25 maggio invece Irene Borgna presenterà il suo libro “Cieli neri”, nella splendida cornice del sentiero del Maira, dove, nella notte, racconterà questo dolore del cielo notturno. A seguire "Oltre i sensi" con l’insegnante di yoga Ivana De Pascalis: sarà possibile meditare in silenzio ascoltando i rumori del bosco nella notte. Ritrovo alle ore 20 al piazzale del Maira.

Domenica 26 maggio il Festival dell'ambiente si concluderà con il “Gufo Day” al Centro Cicogne di Racconigi.

Alle ore 17 è previsto il laboratorio per Bambini “Senti chi canta”, condotto dall’ornitologo Marco Mastrorilli (attività inclusa nel biglietto dell’oasi, senza prenotazione).

Alle ore 18:30 ci sarà un pic-nic serale: chi vorrà, potrà usufruire dello spazio verde dell’oasi per consumare il proprio cibo.

A seguire, alle ore 20:30, Marco Mastrorilli presenta “Il mondo segreto dei gufi” e il suo libro “Sulle tracce dei gufi”.

La giornata si concluderà con la passeggiata notturna “Notte da gufi”: concerto di rospi e raganelle nella magia luminosa delle lucciole.

Attività libera con prenotazione obbligatoria entro il 22 maggio all’indirizzo email gvaschetti@libero.it: occorre attendere la conferma per poter poter partecipare.

“Siamo contenti di riproporre anche quest’anno il Festival dell’Ambiente racconigese, che speriamo possa diventare una vera e propria tradizione, da continuare negli anni a venire – commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano -. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di far riflettere su quanto la mancanza di buio, in questo mondo industrializzato, influenzi l’ambiente e anche le persone: alcuni animali, privati delle notte, hanno già modificato i loro comportamenti, mentre negli esseri umani la mancanza di buio è concausa di patologie legate al cuore, ma anche al riposo, oltre ad aver eliminato la nostra impronta, quella della visione delle stelle. In questa situazione un cambio di stile di vita e una maggior consapevolezza possono fare la differenza e la cosa che più rende felici e speranzosi e la collaborazione con chi, sul territorio, si occupa di ambiente, natura e promozione, una collaborazione che fa bene alla natura racconigese”.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.