Studenti di Rapallo in gita a Cherasco per ricordare l'antifascista Ottavio Ferraretto

Venerdì 3 maggio un gruppo di alunni dell’Istituto Comprensivo “Rapallo” di Rapallo ha visitato a Cherasco i luoghi legati alla tragica vicenda di Ottavio Ferraretto, antifascista rapallese fucilato a Cherasco il 21 ottobre 1944 nei pressi del cimitero comunale del paese dove si era rifugiato per sfuggire alla polizia fascista che lo ricercava.

Gli alunni sono stati accolti nella sede dell’Istituto Comprensivo “S. Taricco” di Cherasco dal Dirigente Scolastico, Dott. Alberto Galvagno, da alcuni docenti e alunni della scuola media di Cherasco e da Sara e Paolo Alessandria, nipoti di Ottavio Ferraretto.

I ragazzi di Cherasco per una mattinata sono stati delle guide che hanno condotto i loro coetanei rapallesi presso alcuni luoghi significativi per Ottavio Ferraretto, come la filanda in cui fu tenuto prigioniero prima di essere giustiziato o il castello dove si insediarono i soldati tedeschi.

Infine, nel pomeriggio, gli alunni di Rapallo, accompagnati da Sara e Paolo Alessandria, si sono recati al cippo che è stato posato nel luogo dove Ferraretto fu fucilato da un plotone di soldati tedeschi presso il cimitero comunale.

Ottavio Ferraretto nacque il 6 ottobre 1906 a Genova, ma la famiglia si trasferì quando era ancora un bambino a Rapallo. Nel 1931 si sposò con Flora Alessandri e dal matrimonio nacquero due figli: Augusto e Marisa. Fu un attivo antifascista e il 26 luglio 1943 a Rapallo guidò per le strade della cittadina un corteo per festeggiare la caduta di Mussolini. Dopo l’8 settembre, ricercato dai fascisti, si rifugiò a Cherasco. Catturato insieme ad altri ostaggi nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1944, fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati nazisti il 21 ottobre 1944.