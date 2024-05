Previsioni WienerAI: il token AI può arrivare a 1 dollaro nel 2030?

L’intelligenza artificiale è una tecnologia utilizzata in svariati settori, compreso quello degli asset digitali. Sul mercato ci sono diversi progetti che uniscono criptovalute e IA, per fronire strumenti di trading intuitivi agli investitori.

Anche nel segmento delle meme coin esistono progetti come WienerAI che uniscono l’attrattiva di un token speculativo all’utilità dell’IA.

Il progetto ha raccolto quasi 900.000 dollari in presale, con il token nativo WAI venduto a 0,000703 dollari. I trader si stanno interessando a WienerAI per il suo trading Bot, così come per la possibilità di fare staking e ricevere ricompense aggiuntive.

Qui di seguito riportiamo le previsioni degli analisti a breve, medio e lungo termine per il token WAI.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di previsioni rialziste da prendere con la dovuta attenzione, in quanto la volatilità del mercato può far crollare il valore di un token da un momento all’altro.

Previsioni a breve termine

Alla fine della presale, WienerAI verrà lanciato sul mercato con il listing su diversi exchange. In contemporanea verrà rilasciata la versione finale del trading bot, per dare utilità al token.

Al momento, il mercato delle criptovalute sta affrontando una fase ribassista, ma gli analisti ritengono che in estate il Bitcoin dovrebbe tornare a crescere dando una notevole spinta anche alle altcoin.

Tenendo conto di questi fattori, WienerAI potrebbe arrivare a un valore medio di 0,00085 dollari nel 2024, incontrando la resistenza di 0,001 dollari.

Previsioni a medio termine

La crescita a medio termine del token WAI dipende molto dall’effettiva utilità del suo trading Bot e da quanto questo verrà adoperato dai trader.

Un altro fattore molto importante è il supporto della community che il team di sviluppo dovrà cercare di far crescere tenendo il progetto aggiornato con novità interessanti.

In generale, tra il 2025 e il 2026 ci si aspetta che WienerAI arrivi a un valore massimo di 0,007 dollari e a un minimo di 0,005 dollari.

Previsioni a lungo termine

Nel corso dei prossimi anni l’intelligenza artificiale si evolverà ancora di più, andando di pari passo con una maggiore adozione delle criptovalute.

Risulta difficile prevedere quale sarà il valore di WAI tra il 2027 e il 2030, tutto dipende dalla bravura degli sviluppatori e dai cambiamenti del mercato.

Le previsioni rialziste lo vedono arrivare a un valore medio di 0,28 dollari e a un minimo di 0,18 dollari, mentre gli analisti più ottimisti ritengono che possa raggiungere anche il dollaro tra il 2029 e il 2030.

Le caratteristiche di WienerAI

L’obiettivo di WienerAI è creare un’interfaccia IA per il trading, in modo da aiutare i trader nei loro investimenti in criptovalute.

La mascotte del progetto è un simpatico bassotto tecnologico, capace di addentrarsi nella blockchain e negli exchange per guidare i trader negli investimenti.

Il trading bot di WienerAI si distingue per la sua interfaccia user-friendly, ideale anche per chi si avvicina per la prima volta al settore degli asset digitali.

Il trading Bot di WienerAI darà utilità al token WAI, mantenendolo rilevante sul mercato, rispondendo alle domande dei trader con risposte esaustive e chiare sul trading di criptovalute.

WienerAI potrà anche effettuare previsioni sul valore degli asset, attraverso analisi professionali e ragionate che potranno dare ai trader degli spunti per le loro strategie di investimento.

Uno dei vantaggi principali del bot di WienerAI è la sua capacità di consigliare ai trader i DEX dove comprare i token desiderati al valore più basso, competendo con i trading bot MEV per assicurare il massimo guadagno dagli investimenti.

Non manca la possibilità di fare staking del token, comprando WAI tramite ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale della presale. Lo staking di WAI permette di guadagnare token in base all’APY, a un tasso di 3938 Wiener per blocco Ethereum, erogati nell’arco di 2 anni.

