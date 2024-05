A Montà sarà Donatella Valsania a sfidare Gianluca Costa nella corsa a sindaco

Donatella Valsania esercita la professione di avvocato e compirà 50 anni il prossimo luglio. Si presenta alle prossime elezioni amministrative di giugno candidato sindaco per il Comune di Montà con la lista civica ‘Ci Siamo con Donatella Valsania Sindaco’, neo costituita per questa tornata elettorale.

Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

Ho sempre avuto una grande stima del ruolo del sindaco che rappresenta il paese intero, consapevole dell’impegno e delle responsabilità che richiede questa funzione. La possibilità di candidarmi mi ha attratta.

Mi dà sicurezza il poter contare sui dodici candidati consiglieri che, come me, credono nel progetto di poter fare qualcosa di buono e utile per tutti. E, con umiltà, dedicano il loro tempo per questo.

La sua lista come è composta?

Siamo un gruppo con tratti, competenze e percorsi di vita diversi e ora ci ritroviamo allineati con l’obiettivo di trovare il modo migliore e la soluzione più giusta per amministrare i beni che sono di tutti, ascoltando i bisogni di ciascuno.

Avete già un programma di massima?

Il nostro programma è improntato alla concretezza: vogliamo curare la manutenzione delle opere che ci sono e valorizzarle il più possibile, per rendere il paese piacevole. Vogliamo che il paese possa garantire i servizi necessari per il benessere di ognuno e sia anche capace di regalare emozioni a chi lo abita e a chi viene a visitarlo, anche solo iniziando con una passeggiata.

Uno slogan?

Serve l’impegno di tutti e per questo… noi ‘ci siamo’.