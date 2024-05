Il coreografo Mauro Astolfi ospite dell’ASD Il Gecko di Tarantasca

Da anni l’ASD Il Gecko Tarantasca partecipa a concorsi sul territorio per permettere ai suoi allievi esperienze differenti, risultando sempre sul podio ai concorsi di Pinerolo, di Lodi, Giaveno e di Loano.

Grande soddisfazione è la collaborazione di alcuni allievi con la Junior Company dell’Opificio di Roma per Nanouk, compagnia emergente. Fino ad arrivare all’opportunità di ospitare il grande coreografo contemporaneo Mauro Astolfi nelle sale dell’Associazione.

Mauro Astolfi, impegnato come coreografo e didatta a livello trasversale, lavora come freelance creando per altre Compagnie in Europa ed è costantemente impegnato come guest teacher nei maggiori centri di danza internazionali. È Direttore Artistico del Centro D.A.F. (Dance Arts Faculty) a Roma. Proprio in quest’ultima è già stata data la possibilità ad alcuni allievi dell’ASD IL GECKO di partecipare a lezioni in previsione di future collaborazioni.

Mauro Astolfi sarà ospite dell’ASD IL GECKO Tarantasca sabato 11 maggio.