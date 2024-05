Coppa Italia A2M Volley. Domani la gara di ritorno con Porto Viro: Cuneo, o vinci o sei fuori

Per Cuneo non ci sono altre prove di appello: o batte Porto Viro o è fuori dalla Coppa Italia

Un'altra partita da dentro o fuori. Un'altra volta con Porto Viro.

Ormai una storia infinita in questa stagione le sfide tra piemontesi e veneti: finora hanno sempre festeggiato i ragazzi di Daniele Morato, sarebbe ora d'invertire la rotta.

Domani pomeriggio (domenica 5 maggio) alle 19 la Puliservice Acqua S.Bernardo inizierà quella che potrebbe essere la sua ultima partita della stagione: dopo la sconfitta per 3-1 nella prima sfida giocata il 1° maggio a Porto Viro se i rodigini s'imporranno anche a San Rocco, o comunque perderanno anche solo al tie break, per Cuneo sarà game over.

Resta dunque un solo risultato utile per pareggiare i conti e giocarsela al Golden set: vincere da tre punti, dunque per 3-0 o 3-1. Solo in quel caso, al termine della gara di domani sera il pubblico potrà assistere ad un parziale ai 15 che sarebbe davvero ad altissima tensione.

In palio c'è la Final Four di Coppa Italia, che la società del presidente Gabriele Costamagna organizzerà comunque nel fine settimana prossimo al palasport di San Rocco Castagnaretta.

Una collocazione temporale davvero bizzarra quella della Final Four di Coppa Italia di questa stagione: giocare a fine campionato, con promozione e retrocessioni ormai scoperte, fa calare il pathos dell'evento. Ma, soprattutto, nella mente degli atleti risuonano le sirene delle tante voci che si rincorrono circa eventuali arrivi o partenze. Che, inevitabilmente, ci saranno in ogni squadra a partire dalla prossima settimana.

L'auspicio è che la Lega Pallavolo ci ripensi e dalla prossima torni alle vecchie abitudini, con la fase finale dell'evento organizzata alla fine del girone di andata della regular season.

Per il momento, però, la formula è questa e Cuneo è chiamata ad onorarla: da Botto e compagni l'ambiente si aspetta un moto d'orgoglio finale, alla ricerca di quel sussulto che dovrà portare la squadra almeno a disputare il Golden set.