Volley, a Cuneo la F4 di Coppa Italia A2M. Quattro domande a... Elisa Tarasco

Nei giorni 11 e 12 maggio prossimi il palasport di Cuneo ospiterà la Final Four di Coppa Italia della serie A2 di volley. Un evento importante per la città, che dopo i fasti dell'era Lannutti torna a riassaporare l'aria di un grande avvenimento nella pallavolo maschile.

Saranno 4 le società presenti alla due giorni di San Rocco Castagnaretta, che scaturiranno tra le otto rimaste in gara: Cantù, Grottazzolina, Prata di Pordenone, Ravenna, Porto Viro, Brescia, Siena, oltre i padroni di casa di Cuneo.

Ovviamente la speranza di tutti i tifosi è quella di poter vedere la squadra di Matteo Battocchio competere per il titolo, prima però c'è da superare l'ostacolo dei Quarti di finale che vedrà la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo opporsi ancora a Porto Viro, già vittoriosa durante i playoff.

La partita di andata, giocata due giorni fa a Porto Viro, non ha portato fortuna ai piemontesi, usciti sconfitti per 3-1. I tifosi si augurano che la Puliservice Acqua S. Bernardo riesca a ribaltare il risultato nella seconda sfida che si giocherà domenica pomeriggio a Cuneo.

Gli altri incroci sono Cantù-Grottazzolina (0-1), Prata di Pordenone-Ravenna (0-1) e Brescia-Siena (1-0). Si gioca su due partite: in caso di una vittoria per parte e a parità di punteggio (gara-1 in casa della peggio classificata durante la regular season) si disputa un Golden set.

La nostra marcia di avvicinamento all'evento continua incontrando una serie di personaggi che seguiranno da vicino la Final Four. Ovviamente tifando Cuneo. Abbiamo rivolto loro quattro domande, uguali per tutti.

Oggi incontriamo Elisa Tarasco, possibile candidata al Consiglio Regionale per Fratelli d'Italia.

Nata il 6 agosto 1975 è residente a Paesana. Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Chimica Analitica dell’Università di Torino ed oggi è la titolare dell'omonima azienda agricola biologica di montagna specializzata nella coltivazione e trasformazione di erbe officinali, con sede nel Comune di Crissolo. Si occupa in particolare, nel laboratorio dedicato alle preparazioni, della trasformazione in tisane, oli essenziali e cosmetici di erbe officinali coltivate in quota come la stella alpina e la lavanda e di molte specie che crescono spontaneamente.

Dal 2016 al 2021 è stata Consigliere Comunale presso il Comune di Crissolo. Consigliere presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Il palasport di Cuneo torna ad ospitare una manifestazione di rango nella pallavolo maschile. La Coppa Italia di serie A2 rappresenta un avvenimento importante per la città, ma anche per l’intero territorio, è così?

"La pallavolo per la città di Cuneo e tutta la provincia ha una storia importante e ha da sempre rappresentato uno sport di riferimento. Ospitare un evento così di alto livello in questo ambito sportivo significa far crescere ancora di più la città di Cuneo e tutto il territorio nel nome dei nobili valori dello sport".

La squadra di Cuneo proverà ad essere protagonista, ma dovrà battere la concorrenza di altre società blasonate: sarà comunque una festa dello sport

"Sarà una grande opportunità per la Città di Cuneo, scelta come città per ospitare la Final Four di Coppa Italia maschile, sarà un palcoscenico del volley italiano per una grande festa di questo sport. Questo grande evento servirà a far conoscere e apprezzare un campionato molto competitivo. Mi auguro che sia una grande festa e che ci possa anche essere Cuneo tra le quattro finaliste".

Il volley ha sempre rappresentato lo sport di punta di questo territorio: qual è il suo rapporto con questo sport?

"La storia del volley a Cuneo ha le sue radici negli anni 80 raccogliendo per anni trionfi e grandi soddisfazioni, storia che ho sempre seguito personalmente frequentando il palazzetto a Cuneo in occasione delle partite. In tutto il territorio della provincia la pratica e la passione per il volley è molto diffusa e molte sono le società radicate nel nostro territorio che appassionano i giovani sin dalla tenera età. Proprio in Valle Po, territorio in cui vivo, numerose sono le squadre che praticano questo sport. Porto due esempi del mio territorio: la Volley Valle Po è una società, fino al 2018 riservata al calcio, che ha aperto le porte al mondo del volley e la storica Volley Saluzzo. Per esperienza personale, proprio mia figlia ha potuto scoprire questa disciplina sportiva grazie alle attività e ai corsi sul territorio rivolti ai bambini".

Dopo l’abbandono di Piemonte Volley nel 2014 una nuova società, composta da personaggi giovani, sta lavorando e gettando le base per far ritornare la città di Cuneo nel massimo campionato maschile di volley. Che cosa rappresenta una serie A1 per il territorio cuneese?

"La Piemonte Volley ha cessato le sue attività nel 2014, dopo oltre vent’anni di una gloriosa storia fatta di uno Scudetto e numerosi titoli a livello nazionale ed europeo. La società maschile Cuneo Volley, nata sulle ceneri proprio del vecchio Piemonte Volley, rappresenta un movimento importante che unisce gli atleti, la società e tutti i sostenitori insieme al territorio che rappresentano facendo crescere la città nel nome dei nobili valori dello sport".