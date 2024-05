Bra, chiesa di Santa Caterina colma di colori, fiori e gioia per la Pasqua ortodossa [FOTO]

Nell’annuncio «Hristos a înviat! (Cristo è risorto)», pulsa a Bra il cuore della comunità di fede ortodossa. Anche nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria si è rinnovata la tradizione del sacro fuoco, culmine del Triduo pasquale e suggestivo segno della Pasqua orientale delle chiese ortodosse di tutto il mondo.

Le candele hanno illuminato la Festa delle feste, che ha richiamato uomini, donne e bambini per la funzione religiosa celebrata da padre Vasile Doroftei nella notte tra sabato e domenica, 4 e 5 maggio.

La veglia è cominciata in chiesa a luci spente, il sacerdote è uscito dalle porte centrali dell’iconostasi con una candela ed ha invitato a prendere la luce. Tutti hanno fatto provvista di un piccolo cero, attingendo direttamente dalla fiamma sporta dal parroco.

L’inno della Resurrezione è poi risuonato durante la processione che dalla chiesa ha raggiunto il palco allestito nella centralissima via Cavour, dove si è raccolto il popolo dei credenti che hanno ascoltato un passo del Vangelo di Matteo.

Al termine dell’omelia in lingua madre, padre Vasile ha salutato e ringraziato la comunità cattolica per il sentimento di vicinanza che esprime ogni anno in occasione della ricorrenza. «La Festa delle feste illumina la nostra vita ed è fonte di gioia. La nostra comunità prega ogni giorno per autorità, clero e l’intera popolazione, perché agli occhi di Dio siamo tutti una famiglia».

Ai fedeli si è unito anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, con un augurio: «Proprio poche settimane fa abbiamo festeggiato la Pasqua cattolica. La Festa delle feste ci ricorda un messaggio di pace e tanti valori che vanno vissuti quotidianamente».

La celebrazione è proseguita in chiesa, dove la preghiera è diventata espressione di gioia. Il saluto che i rumeni si scambiano dal primo giorno di Pasqua fino all’Ascensione è infatti un’espressione di giubilo: «Hristos a înviat! (Cristo è risorto)» cui fa seguito «Adevărat că a înviat (È vero che è risorto)». Non solo una risposta, ma una testimonianza di fede che unisce le generazioni del passato, del presente e del futuro.

Come da tradizione, sono stati presentati sull’altare cestini pieni cibi da benedire, tra cui la Pasca, una specie di torta dolce di formaggio dalla forma circolare per simboleggiare la culla di Gesù, al centro una croce di pasta, che ricorda Gesù crocifisso e l’impasto intrecciato sui bordi.

In ogni cestino non poteva mancare l’uovo, che presso gli ortodossi è simbolo di rigenerazione e di purificazione. La leggenda narra che le uova portate nel cesto da una donna si siano colorate di rosso per il sangue versato da Gesù morente.

Un momento di grande spiritualità, quello della Pasqua ortodossa, ma anche un momento di grande coesione per i rumeni che vivono e lavorano in provincia e che costituiscono una delle comunità più operose e inserite nel tessuto sociale braidese. Tante culture, tante storie, riunite per celebrare il mistero della Resurrezione di Cristo, comune alla Chiesa ortodossa e alla Chiesa cattolica latina.

La Pasqua cristiana è festa mobile che cade la domenica successiva al primo plenilunio di primavera, ma seguendo calendari diversi, i Cattolici e i Protestanti quello Gregoriano e gli Ortodossi quello Giuliano, la coincidenza di data della Pasqua per le Chiese d’Oriente e quelle d’Occidente, è un fatto non comune. Si è verificato nel 2017 e tornerà a verificarsi nel 2025.