Cherasco, Fondazione DIG421: viaggio nella realtà virtuale per scena del crimine e la ricerca medica

Giovedì 16 maggio alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione DIG421 a Roreto di Cherasco, si terrà un evento dedicato alle applicazioni della realtà virtuale (VR) nel mondo della medicina e della scena del crimine.



L'incontro, dal titolo "VIRTUAL REALITY per replicare la scena del crimine e per la ricerca medica", sarà tenuto da Massimiliano Nicolini, ricercatore di fama nazionale in bioinformatica e VRO della Fondazione Olitec, che illustrerà le diverse modalità con cui questa tecnologia innovativa può essere utilizzata per migliorare la nostra comprensione e gestione del fenomeno criminale.



"Dall'addestramento degli agenti di sicurezza alla ricostruzione delle scene del crimine, dalla terapia di riabilitazione dei criminali alla prevenzione dei crimini e alla ricerca comportamentale, la VR offre un ventaglio di possibilità per creare scenari realistici e immersivi in cui gli agenti di polizia, i medici legali e gli altri professionisti possono esercitarsi in modo sicuro ed efficace."



L'evento organizzato dalla Fondazione DIG421 rappresenta un'occasione importante per conoscere le ultime novità nel campo della VR e le sue potenziali applicazioni nel mondo della medicina e della scena del crimine. L'incontro si rivolge a un pubblico ampio e variegato, dagli operatori del settore agli studenti, dai cittadini ai curiosi. La partecipazione è libera e gratuita, ma è consigliata la prenotazione.



Per maggiori informazioni informazioni: www.dig421.org