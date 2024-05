A conclusione di "Start Up: il tuo viaggio imprenditoriale", le classi IV AFM del Tesauro, lo scorso 4 maggio, hanno visitato la Camera di Commercio di Cuneo, approfondendo la conoscenza delle funzioni degli uffici e dei servizi offerti alle imprese.

Gli studenti, suddivisi in team, hanno quindi presentato i loro progetti di start up realizzati durante gli incontri in classe. Si ringraziano i funzionari camerali e l'I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, per la collaborazione.