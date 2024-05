Inaugurata la nuova scuola primaria di Cherasco: ospita 260 alunni [FOTO]

Inaugurazione ufficiale ieri, sabato 4 maggio, della scuola primaria di Cherasco in piazza Giovanni Paolo II.

Una grande festa con animazione e giochi tradizionali ha fatto da cornice al taglio del nastro effettuato dal sindaco Carlo Davico.

Presenti molti componenti del consiglio comunale, il consigliere Franco Graglia in rappresentanza della Regione Piemonte, il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Davide Sannazzaro, il dirigente scolastico Alberto Galvagno, la ex sindaca di Bra Bruna Sibille, il parroco Don Filippo Torterolo, il presidente della Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero, il presidente del Lions Club di Cherasco Roberto Icardi.

Proprio il Lions Club di Cherasco ha donato arredi, accessori, giochi e attrezzature, come specchio specifico anti-sfondamento e lavagna sensoriale, per un’aula 'Arcobaleno' dedicata ai bambini con disabilità.

“La nuova scuola - ha commentato il progettista, ingegner Federico Spanò partner e program manager dello studio Settanta7 di Torino - è un perfetto mix di innovazione e funzionalità. Le strutture in legno e le ampie finestre combinano estetica contemporanea, rispetto per l'ambiente e un controllo ottimale dell'illuminazione. La varietà degli ambienti – aule, laboratori didattici, spazi polifunzionali, orti e un giardino delle farfalle - offre opportunità di apprendimento innovative, con spazi progettati per stimolare creatività e coinvolgimento degli studenti”.

L’edificio è entrato in funzione all’inizio dell’anno scolastico, lo scorso settembre, sostituendo il plesso di via Taricco e la sezione distaccata presso l’istituto religioso Gallaman: ospita 260 giovanissimi studenti, all’interno di ambienti all’avanguardia in materia di fruibilità e sostenibilità energetica. È costato 4 milioni di euro, finanziato in larga parte dai fondi pubblici provenienti dal 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'. I nuovi spazi realizzati uniscono alla riduzione dell’impatto ambientale, attraverso il ricorso a soluzioni costruttive in bioedilizia, le più moderne tecnologie al servizio della didattica.

Un progetto ulteriore interesserà l’Istituto religioso Gallaman, fino al giugno 2023 sezione distaccata della primaria cittadina. È stato infatti avviato uno studio preliminare, volto alla progettazione di un asilo nido da dislocare nei locali del complesso, valorizzando così uno dei luoghi simbolo nella storia dell’istruzione della città.