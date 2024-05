Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 37 anni

37enne, alto, moro, occhi chiari, ottimo impiego, nel tempo libero ama viaggiare, leggere, dopo aver concluso una lunga convivenza, e dopo averci pensato tanto su, ora è pronto a incontrare la compagna giusta, con cui iniziare un rapporto serio, basato sulla stima e l'amore vero, vorrebbe tanto sposarsi e avere figli, prova a chiamarlo, magari anche la tua vita potrebbe cambiare incontrandolo.... CONTATTALO ORA

Lui single, 46 anni

Investigatore privato , 46enne, è un uomo ironico, estroverso, sempre la battuta pronta, bel sorriso, barba incolta, molto sexy, fisico sportivo, bellissimi occhi neri, ex pallavolista, divorziato, senza figli, ama stare in compagnia e godersi la vita, al suo fianco manca una donna intelligente, carina, che lo completi, e con cui essere completamente felice, lui ci crede ancora nelle anime gemelle…CONTATTALO ORA

Lui single, 54anni

È l'uomo che apre le porte per le signore, regala fiori, e scrive bellissimi messaggi d'amore, 54enne, bel signore, romantico, generoso, divorziato, senza figli, insegna lettere antiche in un liceo, gioca a scacchi, ma ama anche ballare, ascoltare buona musica, sarebbe lieto di incontrare una signora dolce, cui dedicare il resto della sua vita..….CONTATTALO ORA

Lui single, 62 anni

Lui cerca una signora semplice, vedovo, famoso imprenditore nel settore automotive, affascinante, giovanile, alto, brizzolato, occhi azzurri, 62enne, facoltoso, distinto, vive solo, ha casa al mare e in montagna, ma ama anche viaggiare nel mondo, nella sua vita manca solo una signora cui volere bene, lui ama tanto gli abbracci .... CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Semplice, bellissima italiana, 29enne, capelli neri e occhi verdi, fisico armonioso, buona occupazione, è cresciuta in una famiglia credente, cattolica, ha sani principi morali, volontaria autista croce rossa, incontrerebbe uomo, max 40enne, seriamente intenzionato a una bella formare famiglia… CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Accattivante, femminile, bionda, occhi azzurri, piemontese, 40enne, ha studiato per diventare ragioniera, ma si è resa conto di amare la natura e la vita all’aria aperta, e ha fondato una cooperativa agricola, che produce prodotti biologici e miele, single, sogna di incontrare un uomo, non importa l'età, o se separato con figli, purchè sincero...CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

Pura d’animo, dolce, bellissimo sorriso, 50enne, è una bella donna bruna, occhi celesti, imprenditrice settore vini, piemontese, le piace cucinare, cerca un uomo affidabile, onesto, lei vive da sola e sarebbe disposta anche a trasferirsi, se incontrasse un uomo, anche più grande, ma seriamente motivato ad avere una compagna per tutta la vita... CONTATTALA ORA

Lei single, 60 anni

Stupenda 60enne, piemontese, vedova, non ha figli, casalinga, capelli biondi, occhi azzurri, ama il giardinaggio, cura l'orto, incontrerebbe uomo tranquillo, umile, con un buon carattere, non importa se più maturo, a cui volere bene per il resto della vita, lei sarebbe disponibile anche a trasferirsi, qualora lo incontrasse... CONTATTALA ORA

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047, ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.