Dogeverse: la meme coin multichain raggiunge 13 milioni di dollari in presale

In generale, il 2024 è stato un anno molto positivo per le meme coin, con un crescente interesse da parte dei trader intenzionati a diversificare gli investimenti.

Al momento, con il mercato in fase ribassista, gli appassionati di criptovalute stanno puntando proprio su questa tipologia di token, spesso considerati inutili e speculativi, ma comunque rilevanti sul mercato.

Tra le meme coin di maggiore successo troviamo quelle basate sulla blockchain Solana e quelle ispirate a Dogecoin. Il token DOGE ha subito un crollo del 29% nell’ultimo mese, scendendo sotto gli 0,18 dollari e attestandosi su un valore di 0,12 dollari.

Tuttavia, la presale del token derivato Dogeverse sta andando a gonfie vele, con più di 13 milioni di dollari raccolti.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche di Dogeverse, per scoprire cosa può offrire ai trader.

Dogeverse: un token multichain

Dogeverse è un token multichain che punta sulll’interoperabilità sfruttando tecnologie come Wormhole e Portal Bridge per dare ai trader la possibilità di scambiarlo su blockchain Ethereum, BNB Chain, Solana, Avalanche, Base e Polygon.

La mascotte del progetto, Cosmo, è un cane dotato della capacità di passare da una blockchain all’altra utilizzando un portale.

Cosmo rappresenta la flessibilità della meme coin e una guida per tutta la community di Dogeverse e del settore delle criptovalute in generale.

Tramite la tecnologia di bridging, una volta comprato il token DOGEVERSE sarà possibile passare da una blockchain all’altra fluidamente, per scegliere quella preferita o quella più adatta alle proprie esigenze.

Gli utenti potranno avvalersi della massima flessibilità, scambiando DOGEVERSE approfittando della blockchain con i costi più bassi e le transazioni più veloci.

In questo modo, il team del progetto vuole rendere la meme coin accessibile ai trader di Ethereum, così come a chi preferisce blockchain emergenti come Base o Solana.

La presale di Dogeverse

La presale di Dogeverse è stata organizzata in 16 fasi con il valore del token DOGEVERSE che aumenterà progressivamente, fino al listing su DEX e CEX.

Al momento, la presale è arrivata alla sua fase finale, con il token DOGEVERSE venduto a 0,000305 dollari. I trader possono scambiare DOGEVERSE con ETH, USDT, BNB, MATIC, SOL, AVAX, BASE o carta di credito. Il sito ufficiale del progetto supporta wallet Metamask, Wallet Connect e Coinbase Wallet.

L’hard cap della presale è di 17 milioni di dollari, quindi ai trader resta poco tempo per poter acquistare il token a un valore basso.

Sebbene sia possibile comprarlo con diverse criptovalute, lo staking del token è disponibile solo su Ethereum. Pertanto per mettere i DOGEVERSE acquistati in stake, sarà necessario utilizzare ETH, USDT o carta di credito.

I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di due anni, al ritmo di 6088 DOGEVERSE per blocco Ethereum e in base all’APY, attualmente del 85%.

Tokenomics e obiettivi post-lancio

Il progetto ha un’offerta totale di 200 miliardi di token, allocati al 15% per la presale, al 10% per lo staking e al 25% per il marketing. Un ulteriore 25% verrà usato per i fondi per il progetto, il 10% per la liquidità e il 5% per gli exchange.

Al termine della presale, il Dogeverse verrà lanciato su DEX e CEX, mentre il team di sviluppo metterà in atto una campagna di marketing per far conoscere il progetto.

Oltre al listing su CEX e DEX Dogeverse arriverà anche su aggregatori come DexTools e Birdeye, CoinMarketCap e CoinGecko.

In futuro, Dogeverse potrebbe offrire incentivi e ricompense alla community, sebbene al momento gli sviluppatori non abbiano ancora specificato in che modo.

In generale, Dogeverse ha delle ottime probabilità di crescere sul mercato dopo il lancio. La meme coin potrebbe ricevere una spinta notevole dal mercato rialzista previsto per l’estate.

