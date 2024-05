Appuntamenti nella Granda per questa prima domenica di maggio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causa eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

La Festa degli Spaventapasseri si terrà a Castellar oggi, domenica 5 e domenica 12 maggio. Tra le numerose attrazioni in programma, spicca il Ludobus, un’area appositamente dedicata ai giochi per grandi e piccini che potranno divertirsi con giochi di ogni genere, stimolando la loro creatività e fantasia. La Festa offre una variegata selezione di spettacoli e intrattenimenti per tutti i gusti: il Clown Spaventapasseri Panettieri, l’Angolo del TocToc, la performance eccentrica di Galirò. Sarà possibile partecipare a laboratori di composizione e stampa tipografica organizzati dal Museo Civico della Stampa di Mondovì, o dedicarsi a laboratori ludici con giochi da tavola tematici sugli Spaventapasseri. Durante le due domeniche della festa, sarà possibile visitare la Cantina del Pelaverga e la Cappella di San Ponzio con visite guidate.

Info e programma completo: www.spaventapassericastellar.it

Al Foro Boario di Saluzzo è in corso la mostra del bestiame e il mercato dei prodotti tipici della caseificazione. Oggi, domenica 5 maggio alle 9, apriranno la mostra bovina e il mercato. Alle 10 doppio appuntamento: il battesimo della sella e lo spettacolo equestre. Alle 11 replica della “rudunà” con le mandrie in sfilata nelle vie del centro cittadino. Alle 14 al foro Boario tornano i Quagliotti Performance Horses con i loro Merens. Per tutta la giornata di domenica, dalle 9 alle 16, la Merenda del Margaro offrirà la possibilità ai visitatori di degustare formaggi e altri prodotti tipici. Info: https://visitsaluzzo.it/event/ruduna-mostra-animali-dalpeggio/2024-05-04

Questo fine settimana a Polonghera è in calendario la Sagra dell’agnolotto e del canestrello, organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune. Oggi, domenica 5 maggio, sarà l’ultima giornata della manifestazione e gli eventi partiranno sempre alle 9 con la Fiera di Primavera, esposizione di prodotti locali e artigianali. Alle 9.30 è in programma il primo Raduno cicloturistico Strade Bianche nelle terre dell’agnolotto, pedalata per bici, gravel, mtb ed e-bike. Alle 12.30 sarà servito il pranzo della domenica, mentre alle 20 la cena. La manifestazione si concluderà alle 21.30 con una serata danzante con Enzo e Massimo.

Durante la sagra saranno visitabili: la mostra “Che cos’è l’arte?”, in via Umberto I 80, il Museo del soldatino e del figurino storico, il santuario e il giardino della Beata Vergine del Pilone, l’oasi naturale del Martinetto e la bici gigante alla pista di pumptruck.

Info: www.facebook.com/proloco.polonghera.3

A Sanfront nel fine settimana sono in programma i festeggiamenti in onore di San Isidoro, copatrono della comunità e protettore degli agricoltori. Questa domenica, giorno della festa religiosa di San Isidoro ci sarà la santa messa alle 10.30 e la processione per le vie del paese con la statua del santo. Alle 11.30 circa è in calendario l’atteso ritorno di “Viva el cher”, simpatico intrattenimento sulla vita e le persone del paese. Alle 12.30 seconda edizione di “Mangiuma suta l’ala”, con prenotazione obbligatoria. Nel corso del pomeriggio i partecipanti al pranzo saranno allietati dai canti spontanei de “J’ amis del cher” e delle “Voci di montagna”. Info: pagina Facebook proloco Sanfront.

A Paesana il Fitwalking del Monviso avrà luogo oggi, 5 maggio. Il programma prevede la partenza dal parco La Foglia alle 10. Le iscrizioni si effettuano solo in loco al prezzo di 5 euro. Per i primi trecento iscritti viene garantito il pacco gara completo di prodotti locali, che permette di contribuire ad una causa di beneficenza. Il ricavato sarà infatti donato alla Croce Rossa Italiana nella sede di Paesana in riconoscimento del loro prezioso lavoro. I percorsi disponibili sono due, rispettivamente di circa 7 e 9 chilometri, accessibili a tutti e pressoché pianeggianti. All’arrivo i partecipanti troveranno anche un rinfresco offerto dalla Pro Loco, e sarà attivo il servizio bar e ristorazione de La Foglia per tutta la giornata. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn

A Priocca oggi è in calendario la Fiera di Primavera. Dalle 12 si potrà gustare il fritto misto alla Piemontese. Dalle 8 alle 19 ci saranno banchi selezionati, fiori, collezionismo, produzioni tipiche e biologiche, meccanizzazione agricola, antichi mestieri, alle 9.45 partenze trekking e il Langhe e Roero bike tour, alle 10.30 suonerà la banda alpina di Corneliano d’Alba, alle 12 musica e sorprese, pranzo con la proloco o nell’area street food. Dalle 12 musica itinerante e grande spettacolo con le band. Info: www.facebook.com/prolocopriocca

A Castino questo fine settimana è in calendario la “Festa del Fiore” con tanti appuntamenti. Oggi ci saranno le bancarelle di “Contrade in fiore”, sono in programma “Mostre in fiore”, “Musica in fiore”, la tradizionale “Sfilata in fiore” e poi “Selfie in fiore” e “Friciule in fiore”. Da vedere mostre di quadri e fotografie, esposizioni di macchine e moto d’epoca, macchine agricole. Musica con I Pijtevarda e la Marciapè Street Band. Pranzo presso la sede degli Alpini o presso i locali del paese. Servizio navetta gratuito. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocodicastino

Nel fine settimana a San Giuseppe di Sommariva Perno, andrà in scena “Cantè Magg”, un rito antico che diventa festa collettiva. Questa domenica ci sarà la Santa Messa alle 10 e l’esposizione dei trattori e delle macchine agricole con benedizione. Saranno visitabili una mostra di pittura e un’esposizione fotografica. Si concluderà con la tradizionale “Merenda sinoira d’na vota” dalle 18.30. Info: www.ecomuseodellerocche.it/it/news/168/piante-magg-un-rito-arboreo-ancestrale-nel-cuore-del-roero

Vinum Alba, la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia, un'occasione per degustare i migliori vini del Piemonte, è in programma fino ad oggi, 5 maggio ad Alba. Le produzioni d'eccellenza del territorio si presentano nel centro storico accompagnate allo Street Food ëd Langa, cibo di strada ricco di qualità e tradizione, e dal Vinum Lab, Corsi di Cucina e vari Workshop. Per i più piccoli c’è l’area gioco Vinum Bimbi. Le piazze della città diventano aree di degustazione delle principali tipologie di vini prodotte nella zona: Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis e Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, Grappe e distillati del Piemonte. Tanti gli eventi collaterali tra cultura, musica, mercati, visite alle cantine, degustazioni. Questa domenica sono in programma la passeggiata gourmet “Roddi e la sua Langa” e “Bandiere per un amico”, sbandieratori e musici albesi animeranno la centralissima Piazza Risorgimento con uno spettacolo all’insegna dell’allegria e del folclore. Info, calendario e prenotazioni: www.vinumalba.com

La Pro Loco di Torre Mondovì organizza la prima edizione di “Camminando tra le borgate e le cappelle di Torre”, che si terrà oggi, 5 maggio. Un percorso enogastronomico di 10km con cinque tappe che partirà da Torre Piano e attraverserà le frazioni Borbera, Roatta e Piazza, con l’arrivo presso il Santuario di San Gottardo. Oltre alle tappe mangerecce, si faranno brevi soste per conoscere le cappelle presenti lungo il percorso, che racchiudono una vera ricchezza artistica e culturale. Oltre alla storia, si potranno ammirare nei boschi maestosi castagneti e faggi. Obbligatoria la prenotazione. Costi: €20 adulti, €10 bambini 7-12 anni, gratuito fino ai 6 anni.

Info: pagina Facebook proloco Torre Mondovì.

A Monteu Roero appuntamento con “Il Roero di Federico Barbarossa”, questa domenica 5 maggio con gli eventi dedicati al celebre imperatore. Il pomeriggio sarà dedicato alla falconeria con possibilità di utilizzare il” Sentiero dei Castagni Secolari sulle tracce dell’Imperatore Barbarossa”, passeggiata di circa 7 km. libera a tutti ed in autonomia.

Info: https://belmonteu.it

A Cherasco questa domenica dalle 8 alle 18 ci sarà il Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, diventato, nel corso degli anni, un appuntamento immancabile per migliaia di collezionisti ed appassionati, espositori e visitatori, provenienti da tutte le regioni italiane e dalle vicine Francia e Svizzera. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, d’antan: per la gioia degli appassionati del collezionismo, del vintage e dell’antiquariato che potranno trovare un po’ di tutto: oggetti che abbiamo visto a casa della nonna, ma anche pezzi preziosi e insoliti, suppellettili, libri e stampe, strumenti da lavoro, stoffe, abiti, dischi, vintage e retrò. Il centro storico sarà completamente pedonabile per tutta la giornata. Saranno aperti Palazzo Salmatoris e il Museo della Magia. Info: www.comune.cherasco.cn.it

È tempo di Festival “Globalmente”, prima edizione della Settimana Civica per Cuneo: da questo fine settimana un calendario fitto di incontri, workshop, dibattiti, laboratori, esperienze in natura, eventi artistici e occasioni di divertimento e riflessione collettiva cercheranno di mettere al centro temi come la sostenibilità ambientale, l’educazione civica, la partecipazione democratica, la coesione sociale. Gli oltre 15 eventi in calendario prevedono momenti per adulti, famiglie e bimbi e ragazzi: in programma ci sono il convegno “C’era un volta il fiume”, le visite all’apiario, il laboratorio di cucito collettivo, la passeggiata ecologica, lo swap party, laboratori artistico-ambientali e tanto altro ancora. Il contesto principale sarà la Casa del Fiume e il Parco fluviale.

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Per quelli che si svolgono presso le strutture del Parco fluviale è necessario registrarsi. Info: www.comune.cuneo.it/en/globalmente.html

Questa domenica, 5 maggio, ritorna a Marene "Stradegustando", un percorso enogastronomico e solidale a tappe, immerso nel verde fra le campagne marenesi. Una camminata passando dal Borgonuovo, le cascine Sant'Antonio, Teitotti, Bindlata, La Bassea, Mondini e la frazione Tetti San Bernardo per degustare in ogni tappa, i prodotti locali e per valorizzare un'attenta selezione di carni bovine di alta qualità della Razza Piemontese. Info: www.stradegustando.it

In questo fine settimana torna a Ceva la tradizione de “LaPrima, Colori e Sapori di Primavera”, mostra mercato regionale che inonderà piazze e vie di fiori, erbe officinali, funghi primaverili e buon cibo, realizzato con gli ottimi prodotti del territorio e poi pranzi ed aperitivi a cura degli esercizi commerciali cebani. Non mancheranno appuntamenti musicali e letterari. Oggi apertura alle 9 della mostra mercato regionale nel centro storico e gli stand istituzionali in piazza Vittorio Emanuele II. Dalle 10 alle19, aperture e visite al giardino botanico del Museo del Fungo. Fino alle 18 sarà invece possibile visitare la mostra micologica primaverile. Con partenza alle 10, alle 15 e alle 16,30 visita guidata ai monumenti di maggior interesse della città. Dalle 11 alle 18 appuntamento per i buongustai con il Finger Food a cura della Proloco e del CFP in Piazza Vittorio Emanuele II e alle 11 la presentazione di “Futsal Day 2024”. Dalle 14, al campo sportivo prenderà il via il torneo “Futsal Day 2024“. Alle 15 il concerto della Banda cittadina tra via Marenco e il Duomo e alle 16, in piazza del Comune, il concorso “La frittata più buona”. Presente anche l’Area Bimbi. Info: www.comune.ceva.cn.it

È programmata per questo primo fine settimana di maggio la Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu. A Riserva naturale Crava Morozzo oggi, 5 maggio, dalle 10 alle 18 il Centro visite resta aperto al pubblico con l’allestimento “L’arte degli uccelli» che raccoglie le opere di Pablo Neruda. Sarà possibile accedere all’Area Sensoriale per bambini e famiglie con la possibilità di accompagnamento da parte dei volontari. Alle 15 nel Centro visite verrà proposto un momento di “Lettura animata” con laboratorio creativo. Info: www.facebook.com/oasi.crava

Musica e spettacoli

Torna in questo fine settimana ad animare la città di Cuneo lo Shakabum Day, il festival di arte di strada giunto alla sua quattordicesima edizione. Un'ondata di attività artistiche che invaderà il centro della città, spaziando dall'arte circense alla pittura, con l'esibizione di talenti locali ed artisti affermati a livello nazionale e internazionale. Sono in programma spettacoli, laboratori, musica dal vivo, esposizione di pittura, Ludobus. Appuntamento aperto a tutti, in via Roma, Piazza Boves e Largo Audiffredi con ingresso gratuito. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso piazza Seminario. Info e programma: www.facebook.com/shakabumday

Il circo invade Cavallermaggiore in questo primo fine settimana di maggio con la quarta edizione del festival di circo contemporaneo “Istantanea”. Sono in programma spettacoli di qualità, per pubblici di tutte le età, che trasformano Cavallermaggiore in un palcoscenico all’aperto per artisti emergenti e affermati, un luogo di scoperta, gioco e divertimento nel segno del nouveau cirque.

Anche quest’anno ci saranno due arene di spettacolo: Parade78 e Antilia.

Parade78 è l’arena aperta del festival: oltre agli spettacoli pomeridiani, ospita “Play_Giochi di una volta”, un’area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco un’installazione luminosa, un luna park dove grandi e piccini si divertono insieme. Il secondo spazio è invece “Antilia”, l’arena chiusa, a basso consumo energetico, in cui saranno ospitati gli spettacoli da sala. Quest’anno protagoniste sono la musica, la clownerie e le acrobazie con una novità: il teatro e il canto lirico, generi che arricchiscono e innalzano la proposta artistica.

Info e programma del festival su https://cordatafor.com/istantanea.

I biglietti si possono acquistare direttamente in biglietteria in piazza Baden Powell durante i giorni dell’evento oppure prenotando al link https://forms.gle/67Fj15K33qB1wJtK7

Prima D’oc è la festa occitana che si svolgerà questo fine settimana a Demonte, Valle Stura, per una grande festa che apre la stagione delle danze. Liutai, musicisti e il pubblico si incontreranno per le strade e per le piazze in un continuo scambio. Un luogo dove i vari strumenti musicali della tradizione occitana avranno un proprio spazio ed una propria connotazione, per poi unirsi, dopo 2 giorni di studi ed approfondimenti, in un insieme unico ed irripetibile.

Questa domenica sono in calendario per tutto il Giorno “Fjuero di PRIMAD’OC”, alle 10.30 Santa Messa accompagnata da musiche occitane, alle 12 ballo con aperitivo offerto dalla Pro Loco Demonte, alle 12.30 il pranzo presso il Palatenda. Alle 15.30 musica per tutto il paese e

Alle 17.30 presso l’Anfiteatro ci sarà il Gran Ballo Finale ad ingresso libero.

Info: www.occitamo.it/2024/04/18/con-prima-doc-al-via-occitamo-festival-2024

Questa domenica alle 18 nella Cappella Marchionale di Revello si terrà il concerto “La chitarra a Revello” con la partecipazione della classe di chitarra del Conservatorio di Cuneo guidata dai docenti Mario Gullo e Carlo Fierens. Gli studenti del Ghedini si presentano a Revello in un concerto interamente dedicato alle sei corde, strutturato come un viaggio musicale ampio e vario tra le suggestive atmosfere che la chitarra sa evocare, con brani dal periodo barocco a quello romantico. Ingresso libero, non è necessario prenotare. Il programma prevede l’esecuzione, da parte degli studenti, di brani composti da Johann Sebastian Bach, Agustin Barrios, Isaac Albeniz, Enrique Granados, Johann Kaspar Mertz e Francisco Tarrega. Chiuderanno il concerto Carlo Fierens, con Introduzione e capriccio, op. 23 di Giulio Regondi, e Mario Gullo, con Due Ghiribizzi di Niccolò Paganini e Variazioni su un tema di Mercadante op. 9 di Emilia Giuliani.

Questa sera alle 21.00, presso il Teatro Toselli di Cuneo, si terrà il "Concerto per la Pace 2024". Gli artisti del Teatro San Carlo di Napoli Michele Maddaloni, Giuseppe Todisco e Lodovico Camarda, insieme ai soprani Fernanda Costa, docente presso il Conservatorio Ghedini, e Rita La Vecchia del Teatro Regio di Torino, renderanno omaggio a Giacomo Puccini, considerato uno dei più significativi operisti di tutti i tempi, a 100 anni dalla sua morte. Biglietti online su www.promocuneo.it

Castelli aperti, cultura e musei

Al Monastero della Stella di Saluzzo, fino a mercoledì 8 maggio, ci sarà la mostra “Rotte di carta” un’esposizione il cui filo conduttore sarà il viaggio. Saranno presenti cinque diverse collezioni individuate dai filatelici saluzzesi con il supporto del Cift (Centro italiano di filatelia tematica), a raccontare come uno spostamento possa rispondere a diversi bisogni: la necessità di lavoro, il divertimento o ad un richiamo spirituale e di ricerca. “Rotte di carta” non è solo esposizione, ma anche laboratorio, con appuntamenti dedicati a grandi e piccini, alla scoperta del curioso mondo della filatelia. La mostra sarà visitabile liberamente da domenica 5 a mercoledì 8 maggio dalle 14.30 alle 19. Info: www.monasterodellastella.it

A Saluzzo prosegue “La città svelata”, l’apertura d’eccezione di alcuni dei più suggestivi luoghi della città, normalmente chiusi al pubblico. In questo fine settimana saranno aperti Vigna Ariaudo, il palazzo dei Conti della Chiesa, i giardini del palazzo dei marchesi del Carretto e Casa Vacca. Questi luoghi solitamente chiusi al pubblico saranno visitabili acquistando un biglietto cumulativo dal costo di 10 euro a persona (4 euro, per bambini dai 5 ai 10 anni). La visita di ogni sito prevede un percorso guidato di circa 20 minuti e le partenze delle visite guidate sono previste ogni 30 minuti. Info: www.insitetours.eu/la-citta-svelata-start-saluzzo

Questa domenica la visita al Castello Museo di Rocca de' Baldi potrà essere arricchita dall'apertura ai visitatori dell'EnoMuseo La Cantina. Da anni la famiglia Pagliano raccoglie manufatti ed oggetti d'uso legati al mondo della produzione del vino. Allestiti in una cascina ottocentesca nel centro della frazione Crava, l'ambientazione ci riporta indietro nel tempo dall'atmosfera dell'antica cucina all'aia in cui si ricorda la coltura della vite curata per il fabbisogno familiare, ma non mancano bottiglie, botti, torchi, filtri, colmatori e altro ancora. L'Enomuseo sarà aperto ogni prima domenica del mese fino a ottobre. In ogni data di apertura, l'accesso al Castello Museo avviene con l'accompagnamento del personale interno che racconterà di volta in volta i vari aspetti della sua storia. Info: www.facebook.com/roccadebaldi

Questo fine settimana sarà possibile partecipare al percorso Alba sotterranea, un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo civico “F. Eusebio” di Alba. La visita ha una durata di circa un’ora e 45 minuti.

Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta

Proseguono le visite al castello di Casotto, a Garessio, aperto fino a domenica 27 ottobre. I tour guidati saranno alle 10, 11,30, 14, 15,30, 17 (la visita dura un’ora e mezza). Nei mesi di aprile, maggio il castello sarà aperto il sabato, la domenica e festivi. Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 (include la visita guidata). La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”.

Ha preso inizio l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it

Il circolo ACLI “Centro d’Incontro”, di Caraglio ha organizzato una esposizione di riproduzioni di ex voto del Santuario Regina degli Apostoli di Caraglio (noto come santuario della Madonna del Castello), sul tema del lavoro e dei suoi pericoli nella devozione popolare. La mostra è aperta fino ad oggi, 5 maggio, presso i locali del Cinema Teatro “Contardo Ferrini”, in via C. Ferrini 9 a Caraglio. Ingresso libero. Info e locandina: https://aclicuneo.it/news/il-circolo-acli-centro-dincontro-di-caraglio-organizza-mostra-e-dibattito-sul-lavoro

Anche quest’anno riapre al pubblico la Zizzola a Bra: cittadini e visitatori potranno godersi il parco che circonda il monumento simbolo di Bra e il museo ospitato al suo interno che saranno accessibili, ad ingresso gratuito, tutti i sabati e le domeniche fino a fine ottobre dalle 10 alle 18 con orario continuato. Info: www.turismoinbra.it

L’esposizione "Montelupo Albese, 16 gennaio 1944" è allestita nella Confraternita dei Battuti e resterà aperta (con orario 10-18) fino ad oggi, 5 maggio. Le immagini raccontano del giorno in cui il paese di Montelupo fu circondato dalla prima compagnia del settimo battaglione della Luftwaffen, un’unità speciale di punizione tedesca, che iniziò a perquisire ogni casa, portando in carcere diversi uomini. Le fotografie furono scoperte una trentina di anni fa dallo storico Carlo Gentile nell'archivio federale tedesco di Coblenza. In esposizione ci sono 17 scatti di Gerhard Rauchwetter, fotografo al seguito del battaglione di punizione che da Saluzzo era stato inviato nelle Langhe, oltre a una serie di pubblicazioni dell'epoca. Ingresso libero.

Info: www.comune.montelupoalbese.cn.it

Al Museo Civico Mallé, è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.

Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it