Saluzzo: inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia [FOTO E VIDEO]

Inaugurata ieri, sabato 4 maggio, la nuova sede di Fratelli d’Italia, a Saluzzo in piazza Risorgimento 8.

Alla presenza di membri di partito e cittadini, l’inaugurazione ha segnato un momento significativo per la politica locale.

Al taglio del nastro hanno partecipato i parlamentari Monica Ciaburro e Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, William Casoni coordinatore provinciale, Roberto Mellano commissario del circolo saluzzese di FdI, la candidata alle elezioni europee Federica Barbero, il candidato alla regione Paolo Bongioanni, con Elisa Tarasco, possibile candidata al Consiglio Regionale del Piemonte e Giovanni Damiano candidato sindaco di Saluzzo nella lista civica supportata da Fratelli d’Italia assieme a Nicolò Giordana delegato della lista di FdI e alcuni candidati.

“La sede – afferma William Casoni - rappresenta molto più che un semplice ufficio politico: sarà un vero e proprio punto di ascolto per i cittadini.

Questa iniziativa sottolinea l'importanza del dialogo diretto con la popolazione. Abbiamo bisogno di confrontarci con tutta la cittadinanza, raccogliendo le esigenze delle persone - ha affermato Casoni –. Per questo la nuova sede si conferma come un punto di riferimento essenziale e sempre aperto per i cittadini, evidenziando il nostro impegno a essere presenti e disponibili per la comunità. Qualunque domanda abbiate, ritenete questa sede come casa vostra.

Importante sottolineare che la sede non sarà aperta solo nel frenetico periodo elettorale, ma continuerà ad essere un punto di incontro attivo anche dopo le elezioni. Questa decisione sottolinea la nostra intenzione di mantenere un dialogo costante con i cittadini.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai Saluzzesi che, nelle elezioni politiche del 2022, hanno scelto di supportare Fratelli d’Italia, attribuendo il 32% dei voti. Questo risultato non solo conferma la fiducia nella nostra visione politica, ma stabilisce anche una solida base su cui costruire un futuro.

Guardando avanti, ci poniamo come obiettivo quello di trasferire il sostegno ricevuto nelle elezioni politiche anche nelle prossime elezioni comunali a sostegno del candidato sindaco Giovanni Damiano.

Invitiamo tutti i cittadini – conclude Casoni - a visitare la nostra sede per discutere, proporre e collaborare con noi.

Oltre a Saluzzo abbiamo sedi a Bra, Alba, Mondovì, mentre la prossima settimana ne apriremo una a Cuneo e stiamo lavorando per aprirla a Ceva.

Questo dimostra – conclude Casoni - che Fratelli d’Italia dalle parole passa ai fatti che dimostrano come il Governo di Giorgia Meloni stia lavorando bene, così come siamo sicuri che dalle prossime elezioni regionali scaturiranno ancora più assessori e consiglieri di FdI, anche le statistiche ci danno come primo partito alle regionali”.