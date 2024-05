Volley, a Cuneo la F4 di Coppa Italia A2M. Quattro domande a... Patrizia Manassero

Nei giorni 11 e 12 maggio prossimi il palasport di Cuneo ospiterà la Final Four di Coppa Italia della serie A2 di volley. Un evento importante per la città, che dopo i fasti dell'era Lannutti torna a riassaporare l'aria di un grande avvenimento nella pallavolo maschile.

Saranno 4 le società presenti alla due giorni di San Rocco Castagnaretta, che scaturiranno tra le otto rimaste in gara: Cantù, Grottazzolina, Prata di Pordenone, Ravenna, Porto Viro, Brescia, Siena, oltre i padroni di casa di Cuneo.

Ovviamente la speranza di tutti i tifosi è quella di poter vedere la squadra di Matteo Battocchio competere per il titolo: lo sapremo stasera (domenica 5 maggio) alla fine della seconda sfida tra Cuneo e Porto Viro.

La partita di andata, giocata mercoledì 1 maggio, non ha portato fortuna ai piemontesi, usciti sconfitti per 3-1. I tifosi si augurano che la Puliservice Acqua S. Bernardo riesca a ribaltare il risultato.

Gli altri incroci sono Cantù-Grottazzolina (0-1), Prata di Pordenone-Ravenna (0-1) e Brescia-Siena (1-0). Si gioca su due partite: in caso di una vittoria per parte e a parità di punteggio (gara-1 in casa della peggio classificata durante la regular season) si disputa un Golden set.

La nostra marcia di avvicinamento all'evento intanto continua con le interviste ai personaggi che seguiranno da vicino la Final Four ed ai quali abbiamo rivolto quattro domande, uguali per tutti.

Oggi incontriamo la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero.

Nata a Cuneo il 1° ottobre 1960, la prima cittadina del capoluogo ha conseguito la maturità con il massimo dei voti presso l'istituto tecnico commerciale Bonelli di Cuneo nel 1979. Dal 1980 ha iniziato a lavorare presso l'istituto bancario Sanpaolo di Torino.

Nel 2002 viene eletta consigliera comunale di maggioranza a Cuneo nel gruppo Ds-Cuneo Viva e ricopre il ruolo di vicepresidente del consiglio comunale. Nel 2006 e fino al 2007 è componente del consiglio di amministrazione di Fingranda S.p.a. in rappresentanza di Finpiemonte S.p.a.

Nel 2007 è riconfermata in consiglio comunale e viene chiamata a fare parte della giunta guidata dal sindaco Alberto Valmaggia con delega al bilancio, patrimonio, quartieri e frazioni. Ricopre questa carica fino al 2012.

Alle elezioni politiche del 2008 viene candidata al Senato della Repubblica, tra le liste del Partito Democratico per la circoscrizione Piemonte, ma non risulta eletta. Diventerà Senatrice, sempre con il PD, in seguito alle elezioni politiche del 2013.

Patrizia Manassero sfiora la vittoria al primo turno delle Comunali del 2022 con il 46,99%, risulta poi eletta al ballottaggio con il 63,31% dei voti.

Sindaca, il palasport di Cuneo torna ad ospitare una manifestazione di rango nella pallavolo maschile. La Coppa Italia di serie A2 rappresenta un avvenimento importante per la città, ma anche per l’intero territorio. È così?

"Certamente. Dopo la finale di due anni fa contro Reggio, siamo molto contenti di ospitare la nuova formula della Final Four nel nostro palazzetto cittadino, che nell’ultima stagione ha chiamato a sé tanti tifosi e appassionati di Cuneo e dintorni, con numeri che fanno invidia a molti club della massima serie. Speriamo però che questa volta possa andarci meglio, a partire dalla sfida decisiva di domenica ai Quarti. La presenza di sponsor da tutta la Granda dimostra l’importanza e l’attenzione che i cuneesi stanno tornando a dedicare a questo sport e in particolare alla realtà biancoblu".

La squadra di Cuneo proverà fino alla fine ad essere protagonista, ma oggi sarà durissima contro Porto Viro. In ogni caso sarà una festa dello sport

"Contro Porto Viro sarà un’altra partita tosta, speriamo che i nostri ragazzi riescano a trovare la chiave per conquistare la vittoria e l’accesso alle Final Four. Il pubblico potrà sicuramente dare una mano. In ogni caso le finali saranno un momento di grande pallavolo a beneficio di tutto il movimento pallavolistico e in particolare dei nostri giovani, che potranno assistere a gare di altissimo livello dalle quali appassionarsi e imparare".

Il volley ha sempre rappresentato lo sport di punta di questo territorio

"Il legame tra il Cuneese e la pallavolo è indissolubile e lo dimostra la voglia di tornare ai massimi livelli dopo l’addio di dieci anni fa. La lunga tradizione del passato ha fatto sognare e divertire migliaia di cuneesi, cresciuto tantissimi campioni e raggiunto straordinari successi. Oggi la Città di Cuneo vanta una società in A1 femminile e una in A2 maschile, a dimostrazione del forte attaccamento di questo territorio al volley".

Dopo l’abbandono di Piemonte Volley nel 2014 una nuova società, composta da personaggi giovani, sta lavorando e gettando le basi per far ritornare la città di Cuneo nel massimo campionato maschile di volley. Che cosa rappresenta una serie A1 per il territorio cuneese?

"Il nuovo club sta lavorando in maniera seria, professionale e “con i piedi per terra”, crescendo di anno in anno. Tornare nella massima serie è un sogno di tutti noi e ancora ci spiace che non sia accaduto quest’anno, ma questo è lo sport. I costi della Superlega non sono indifferenti e penso che questo la società l’abbia capito, ponendo basi solide per poi restarci una volta saliti. Un campionato che porterebbe tantissimi vantaggi non solo alle realtà sportive locali ma anche al territorio in termini di prestigio e visibilità. Tornare ad ospitare in città i grandi campioni del volley sarebbe bellissimo.

Da parte nostra non facciamo mancare il nostro sostegno, a partire da alcuni importanti progetti che stiamo realizzando come la recente riqualificazione dell’impianto audio e luci (grazie al sostegno di Fondazione CRC) e la prossima costruzione di un nuovo impianto sportivo polivalente con fondi PNRR vicino al palazzetto, per garantire gli allenamenti e le partite delle giovanili (ma anche per altre discipline) riducendo costi ed emissioni".