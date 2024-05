Volley A2M. Niente F4 di Coppa Italia per Cuneo: Porto Viro vince anche la seconda sfida ed elimina i piemontesi

Dopo essere uscita ai quarti di finale dei playoff la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo deve dire addio anche alla Coppa Italia. N

Niente Final Four per la squadra di Matteo Battocchio, che non riesce a ribaltare il risultato dell'andata uscendo mestamente dalla competizione, che vivrà l'atto finale proprio sul campo piemontese sabato e domenica prossimi 11 e 12 maggio.

Ancora una volta ad infrangere i sogni di Botto e compagni è stata Porto Viro, che in questa lunga serie di confronti con i piemontesi si è dimostrata nettamente superiore, mettendo in luce le loro tante fragilità e limiti tecnici, ma forse soprattutto caratteriali.

Tanta amarezza tra i dirigenti di Cuneo Volley, che speravano in un finale di stagione diverso. Da stasera è già tempo di riflessioni. Una cosa è certa: nonostante l'enorme delusione non c'è sconforto ed il presidente Gabriele Costamagna insieme con tutti i collaboratori non è intenzionato a mollare di un centimetro.

Cuneo ci riproverà il prossimo anno, cercando di allestire un roster di tutto rispetto. Ovviamente sarà poi il campo a decretare successi o delusioni, ma l'assalto alla Superlega per la società del capoluogo resta un obbiettivo da perseguire con tenacia.

Con chi ripartita la Cuneo del futuro? Da domani inizia il balletto del mercato, con l'inevitabile addio di alcune pedine e qualche riconferma. Una pagina tutta da scivere, ma sarà certamente una bella pagina.

IL MATCH

Il primo break dell'incontro è di Cuneo con la palla messa sull'asticella da parte di Sette (7-5), ma c'è subito il pareggio immediato di Porto Viro con un gran muro di Barotto su Dukic. I veneti trovano a loro volta il break (10-12) su una gran palla in diagonale lungo di Tiozzo, poi allungano 12-15 sull'invasione commessa da Jensen portandosi a +4 con un mani e fuori di Barotto e sul punteggio di 13-17 a Battocchio non resta che fermare il gioco per il primo time out. Al rientro in campo però sono ancora i veneti ad andare a punto, stavolta con Sette (13-18) che poi trova anche la palla del 14-20. Cuneo recupera un break con Dukic portandosi a -4 (16-20), ma l'ace di Sette riporta la Delta Group sul +-6 (16-22). A chiudere è ancora lo schiacciatore Felice Sette (20-25).

Secondo set, Battocchio riparte con Gottardo in posto-4 al posto di Dukic. C'è ancora break piemontese con Jensen in attacco per il 3-1 e poi il danese mette a segno anche il muro del +3 (8-5) mentre Volpato registra l'11-7 e l'ace di Gottardo porta la Puliservice avanti di 5 punti: sul 12-7 c'è il time out di Morato. Il servizio di Cuneo in questo set è incisivo porto Viro è in affanno, sbaglia la palla del 16-10 mentre arriva un altro muro di Jensen per il 17-10 dei piemontesi. Un pallonetto dell'opposto danese porta Cuneo avanti di 8 punti (19-11), Porto Viro recupera un break su invasione avversaria (19-13), poi con Sette si riporta a -5 sul 20-15. L'invasione di Sette regala il set ball a Cuneo (24-17) che chiude 25-17 con il muro di Codarin

Terzo set, stavolta è Porto Viro a trovare per prima il break con l'ace di Zamagni su ricezione sbagliata di Botto (6-8), poi il muro di Tiozzo su Jensen e l'attacco dal centro di Tiozzo portano i veneti sull'11-15 e Battocchio si vede costretto a chiamare time out. Si ritorna in campo, mani e fuori dalla seconda linea di Barotto, attacco out di Jensen per l'11-17 degli ospiti mentre è ancora di Tiozzo il punto del +7 (12-19). Porto Viro è in dirittura di arrivo: il 14-22 è opera di Barotto che schiaccia anche la palla del 14-23. La palla che portala Delta Group alla Final Four di Coppa Italia la mette giù Zamagni.

Il quarto set è una passerella che coach Battocchio concede ai ragazzi che durante la stagione hanno dato il loro apporto dalla panchina. Stessa cosa per coach Daniele Morato. Si chiude con la vittoria di Porto Viro per 25-18