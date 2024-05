Morto a 94 anni il produttore Edgar Lansbury, fratello della 'Signora in giallo'

(Adnkronos) - Il produttore teatrale, televisivo e cinematografico Edgar Lansbury, fratello minore della famosa attrice Angela Lansbury (1925-2022), protagonista della serie tv "La signora in giallo", è morto all'età di 94 anni nella sua casa di New York. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio David Lansbury a "The Hollywood Reporter".

Oltre a spettacoli teatrali interpretati dalla sorella, Lansbury ha anche prodotto il popolare revival di Broadway del 1974-75 di "Gypsy", con Angela vincitrice di un Tony Award, e ha lavorato a diversi film, tra cui "La signora amava le rose" (1968), "Party selvaggio" (1975) diretto da James Ivory, "I carnivori venuti dalla savana" (1976), "Sindrome del terrore" (1977), "L'ora che uccide" (1982), "Un'isola sulla Luna" (1983).

La prima produzione di Edgar Lansbury a Broadway, l'intenso dramma familiare "La signora amava le rose", fu inaugurata nel 1964, rimase in scena per due anni e vinse il Premio Pulitzer e il Tony Award per la migliore opera teatrale. Scritto da Frank Gilroy e diretto da Ulu Grosbard, aveva come protagonista Martin Sheen nel ruolo di un veterano e figlio di genitori in guerra interpretati da Jack Albertson e Irene Dailey. Sheen, Albertson, Gilroy e Grosbard ripresero i loro ruoli per la versione cinematografica, con Albertson che, dopo aver vinto il Tony Award, vinse l'Oscar.

Edgar George Lansbury era nato a Londra il 12 gennaio 1930. Sua madre, Moyna Macgill, era un'attrice teatrale nata a Belfast, mentre suo padre, anch'egli Edgar di nome, era un politico e commerciante di legname. Suo nonno era George Lansbury, ex leader del Partito Laburista inglese e membro del Parlamento.

Mentre la Seconda Guerra Mondiale era in corso, nel 1940 arrivò a New York a bordo di un barcone di rifugiati con la sorella, il fratello gemello Bruce e la madre (il padre era morto di cancro allo stomaco quando Edgar aveva 4 anni). Vissero a nord di New York e poi nel Greenwich Village prima che lui e Bruce frequentassero la Choate School di Wallingford, nel Connecticut. Dopo che i gemelli raggiunsero la madre e Angela a Los Angeles - entrambe le donne avevano ormai ottenuto contratti di recitazione a Hollywood - si diplomò alla University High School, prestò servizio nell'esercito americano per due anni e divenne cittadino statunitense nel 1954.

Edgar Lansbury studiò disegno e pittura all'Otis Art Institute e alla Università della California, poi ottiene un lavoro come direttore artistico alla Cbs Television City e in seguito produsse vari telefilm. Lansbury in seguito prese in affitto la sala da ballo di un hotel a Broadway, sulla 76a strada a New York, e progettò e costruì il Promenade Theater da 400 posti, inaugurato nel 1969. Il teatro ha ospitato centinaia di spettacoli prima di chiudere nel 2006. Il curriculum da produttore di Lansbury comprende anche numerosi spettacoli di Broadway.