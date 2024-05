Lpm Bam Mondovì: il "Brigna" torna a casa! Il monregalese Matteo Brignone è il nuovo vice allenatore del Puma

Il monregalese Matteo Brignone, per gli amici "Brigna", è il nuovo vice allenatore della Lpm Bam Mondovì. A comunicarlo è stata la società della presidente Alessandra Fissolo. Dopo la conferma di Claudio Basso come primo allenatore, dunque, il Puma ha scelto anche il suo vice-coach. Brignone, in pratica, affiancherà Basso e prenderà il posto che fino a qualche settimana fa era occupato da Raffaele Grasso.

Tanta gavetta ed esperienza per Matteo Brignone, reduce da sei stagioni trascorse con il Volley Savigliano (A3 maschile), primo accanto a coach Roberto Bonifetto e poi al fianco di Lorenzo Simeon. Per il tecnico, che il prossimo 5 giugno spegnerà 40 candeline, è un ritorno nella sua Città d'origine, Mondovì appunto, dopo un lungo girovagare per importanti società della provincia cuneese. Ecco di seguito il comunicato trasmesso dalla Lpm Pallavolo Mondovì:

Dopo la conferma di Claudio Basso come head coach per la prossima stagione, è arrivato il momento di annunciare il secondo allenatore. Sarà Matteo Brignone a ricoprire il ruolo di secondo allenatore, sulla panchina della Lpm BAM Mondovì.

Nato a Mondovì, classe 1984, nelle ultime sei stagioni Brignone ha vestito i panni di assistente tecnico con il Volley Savigliano, prima in Serie B, con la promozione, e poi in Serie A3. Nel corso della carriera ha collaborato con tecnici esperti da cui ha tratto insegnamenti preziosi: da Serniotti a Cuneo in B (2017/2028), passando per Bonifetto e Simeon a Savigliano (dal 2018 al 2024).

“Sono di Mondovì, abito a Carassone e sono monregalese da sempre. La mia passione per la pallavolo è nata da piccolissimo, quando seguivo mio zio, Francesco Ferrua, che ha giocato molti anni in Serie A. Da bambino facevo il raccattapalle al PalaManera. Il mio sogno è sempre stato quello di allenare una prima squadra di Mondovì, per vedere dal campo il pubblico in alto e sentire i tamburi ed il calore del tifo. Su quel campo ho giocato l’Under 14 e per me è casa!” - racconta emozionato Matteo Brignone - “Ho giocato nel Vbc Mondovì e ho anche incontrato Claudio Basso come avversario. Ho mosso i primi passi “fuori dal campo” nel Vicoforte Volley Ceva, nel 2013 ho iniziato a cimentarmi come tecnico, iniziando con le giovanili del Villanova, per poi seguire la Prima Divisione e la Serie C. Dopodiché sono stato a Cuneo e poi a Savigliano. Ho fatto tutta la trafila di un tecnico, fino al raggiungimento del Terzo Grado di allenatore.”

Dopo tanti anni con il maschile, per Matteo Brignone si prospetta dunque una nuova esperienza nel settore femminile di alto livello.

“Voglio ringraziare il Volley Savigliano per i sei anni insieme, per me sono stati una seconda famiglia e tutte le persone che ho incontrato sono state preziose e porterò con me sempre un bellissimo ricordo di tutti loro. Adesso ho davanti una nuova avventura, con l’obiettivo di imparare da un altro allenatore, per crescere e migliorare. Con Claudio Basso ci siamo visti e sentiti spesso nelle ultime settimane e siamo entrati subito in sintonia. Non vedo l’ora di iniziare!”.