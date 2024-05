A maggio si presenta "Anna Lobont", nuovo romanzo di Sarah Cogni

"Come si sopravvive all’abbandono e alla crudeltà degli adulti? Basta diventare grandi per perdonare?"

Queste sono le domande che cercano risposta nel nuovo romanzo di Sarah Cogni, scrittrice di origine genovese da anni residente a Frabosa Sopana.

Una storia di redenzione sul significato del dolore e del perdono.

Il book tour del libro, edito da Morellini Editore, partirà dalla Liguria e sarà realizzato in collaborazione con CDM LAB. CDM è l’acronimo di Creuza de Mä (il famoso brano di Fabrizio De André) e LAB di Le Azioni Buone, una neonata casa di produzione genovese che si occupa promuovere eventi culturali, editoriali e sociali che abbiano come filo conduttore il farsi portatori di un messaggio positivo.

TRAMA

Anna ha cinque anni quando, dopo il trauma per la perdita della madre e l’abbandono da parte del padre, i servizi sociali entrano nella sua vita per toglierla alla custodia dello zio, alcolizzato e violento, e condurla in una comunità per minori. Proprio il piccolo mondo della comunità, dopo esperienze dolorose e deludenti con famiglie affidatarie inadeguate, rappresenta un posto sicuro. A quattordici anni finalmente una coppia di adulti affidabili le offre una casa accogliente e affetto incondizionato, ma solo due anni dopo è costretta a ricongiungersi al padre. Riuscirà ora Anna a ricostruirsi una vita? Tra colpi di scena, segreti svelati e spiragli di amicizie, Anna cercherà di ritagliarsi il suo posto nel mondo.

Sarah Cogni

Nata a Genova, dal 2018 vive con la famiglia a Frabosa Soprana. Insegnante di Scuola dell’Infanzia dal 1996, nel 2012 pubblica il suo primo romanzo storico, Il coraggio di Angela, cui nel 2013 fa seguito il secondo e ultimo capitolo di questa saga familiare, Il sentiero di Emma. Nel 2014 viene pubblicata la raccolta di racconti Magie di un Natale passato. È poi la volta del romanzo storico La signora dei gabbiani, nel 2016, e de La finestra sul ciliegio, nel 2018; nel 2020 viene pubblicato il breve romanzo storico Quando saremo liberi (Amazon kdp) e nel 2021 La bottega delle buone cose (Araba Fenice Edizioni).