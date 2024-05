Tra gioco e crescita personale: una splendida annata per i ragazzi del 2012 del Cuneo Oltrestura

I ragazzi del 2012 del Cuneo Oltrestura ieri sera sono rientrati a casa, con un ottimo 7 posto, dopo aver partecipato ad un importante torneo a Verona. Oggi avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il capo allenatore Ziydane Boukhench e i suoi preziosi collaboratori Alex La Spina, Delfino Mauro e Marco Valle, per scoprire di più sulla loro avventura con questi giovani promettenti.

Per Ziydane, c'è molto più che calcio quando si tratta di allenare "… prima di essere un mister, ho dovuto guadagnarmi la stima e la fiducia dei ragazzi, questi valori sono la base su cui costruiamo tutto. L'obiettivo principale è il divertimento e la coesione. Vogliamo che giocare a calcio sia divertente e che tutti si sentano parte di qualcosa di speciale".

Da quando hanno iniziato a lavorare insieme ad agosto, la squadra ha fatto passi da gigante. "Abbiamo lavorato duramente per sviluppare un gioco di squadra fluido, con una vera e propria azione di gioco che porta spesso al tiro in porta", spiegano Alex, Mauro e Marco "è fantastico vedere i ragazzi crescere e migliorare ogni giorno".

La squadra ha avuto l'opportunità di partecipare a diversi tornei in giro per la provincia. "Abbiamo viaggiato molto e i ragazzi adorano giocare in luoghi nuovi", racconta Ziydane "… sabato 4 e domenica 5 maggio siamo stati al torneo di Verona, dove abbiamo dimostrato il nostro impegno e la nostra passione per il gioco".

Quando si tratta di vittoria e sconfitta, il messaggio è sempre positivo. "Dopo una vittoria, festeggiamo insieme e poi ci concentriamo su come possiamo migliorare ancora", afferma Ziydane. "ma quando perdiamo, cerchiamo di imparare dalla sconfitta e guardare avanti con ottimismo."

Il supporto dei genitori è fondamentale per il successo della squadra "… abbiamo una fantastica relazione con i genitori, che ci sostengono in ogni momento, senza di loro, non saremmo dove siamo oggi."

Con una squadra di 19 giovani promesse, Ziydane, Alex, Mauro e Marco sono pronti ad affrontare guidare questi piccoli campioni verso il successo, sia sul campo che nella vita di tutti i giorni.