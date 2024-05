Uno scorcio di fauna del Roero sul murale di Stefano Castelli

Dopo la trasformazione delle cabine elettriche di Baldissero d’Alba e Magliano Alfieri, oggi, martedì 7 maggio, è stata completata anche quella di Corneliano d’Alba.

Questo intervento è il risultato dell'impegno di E-Distribuzione e del talento di due artisti locali, Stefano Castelli e Sub, che hanno portato l'arte a impreziosire il nostro territorio.



L'opera a Corneliano, intitolata “Roero è natura”, rappresenta un omaggio agli animali selvatici che popolano le zone del Roero. È stata realizzata interamente con vernice spray da Stefano Castelli, membro del collettivo Free Steps Crew.

"Abbiamo molti altri interventi previsti, e utilizzare la mia arte è un invito a vivere ed esplorare il nostro territorio", spiega Stefano.

Lo scorso aprile, Stefano Castelli e Sub, hanno avuto il piacere di creare un murales a Vergne, frazione di Barolo, coinvolgendo i giovani dei comuni di Langa e Barolo nell'iniziativa "Spray That Wall", parte del progetto “Lang Up - Guardalo Bene”.



Il collettivo Free Steps Crew, attivo dal 2007, si impegna a diffondere la cultura hip hop attraverso la breakdance e l'arte dei graffiti.

"La cultura hip hop ha una forza incredibile e, quando viene sostenuta nel modo migliore, continua a crescere grazie al supporto dell'intera comunità. È la cultura che guida il singolo, e non il contrario: questo è il nostro credo", conclude Stefano.