A Magione una giornata storta per Arianna Barale

Sull’autodromo perugino dell’Umbria “Mario Umberto Borzacchini” di Magione, si è disputata la seconda prova del CIV femminile, che vedeva al via, in sella ad una Kawasaki Ninja 400 preparata dalla MRT Corse di Fidenza (PR), anche la giovane pilota di Borgo San Dalmazzo, Arianna Barale, tesserata per il Moto Cloub Bisalta Drivers Cuneo.

Dopo la terza posizione conquistata nella prima gara di Misano Adriatico, Ari#41 era fiduciosa e si aspettava da questo appuntamento un ulteriore passo verso l’alto, essendosi sempre dimostrata velocissima ma, purtroppo, non sempre le cose vanno come uno vorrebbe!

In gara uno parte a razzo la favorita Josephine Bruno (Kawasaki - Gradara Corse), tallonata da Arianna Barale (Kawasaki - MRT Corse) seguita, a sua volta, da Denise Dal Zotto (MotoXRacing - Yamaha) e Nicole Cicillini (Prata Motosport - Yamaha). Arianna nella lotta per la seconda posizione stampa il miglior tempo, ma cade a pochi giri dal termine e deve rinunciare, data la squalifica inflitta dalla direzione Gara alla Bruno a fine gara, al suo primo successo. Dal Zotto fa così sua la prima manche, davanti a Cicillini ed a Monica Robotta (GP3 AD11 - Kawasaki).

In gara due Josephine Bruno si ripete e si rifà dello zero precedente, conducendo la gara dalla prima all’ultima curva. Alle sue spalle chiude Denise Dal Zotto, seguita da Nicole Cicillini e da Arianna Barale, che recupera punti preziosi per il campionato.

La veneta Denise Dal Zotto guida così, a sorpresa, il CIV Femminile, seguita da Josephine Bruno e Nicole Cicillini, mentre Arianna Barale, a causa del problema occorsole in gara uno, è solamente sesta, ma avrà l’occasione di rifarsi tra circa un mese, quando le protagoniste del CIV Femminile scenderanno in pista sul Cremona Circuit, in data 7/9 giugno, per la terza prova del campionato.

Ecco le parole espresse da Ari#41: “Week end complicato, ma abbiamo capito che CI SIAMO. Purtroppo Gara uno è finita mentre ero in bagarre per giocarmi la seconda posizione (che nel caso era una potenziale vittoria per la squalifica della prima classificata a fine gara), per un dritto poco dopo metà gara, che mi ha costretta al ritiro, mi consolo con il ‘Premio’ del Giro Veloce assoluto di Gara.

In gara due ho chiuso quarta, ma con distacchi minimi dal secondo posto. Portiamo a casa appunto il Giro Veloce in Gara 1 ed un 4° posto in Gara 2 ma soprattutto con tanta esperienza in più. Pazienza non è quello a cui miravamo io e il mio Team MRT Corse, ma queste sono le gare. Soddisfattissimi dei tempi ‘record’ fatti registrare e per avere battagliato in tutte e due le gare nel gruppo delle prime quattro, con distacchi veramente minimi. Grazie ovviamente al mio Team ed a tutti gli sponsor che mi sostengono e mi permettono di essere qui : Eurocar 2000; Fantino Pulizie; GBA; Dardanelli Escavazioni; Circuito Internazionale Busca; Rtm Welness; Autolavaggi Splash; Tabaccheria Porqueddu; Osteopata Gaccione; Saced; Galfre Moto; Feltech; Body Center; Moto Club Bisalta Drivers Cuneo; La Favorita Fish; Cuneo Alpi Assicurazioni; Barale Fabbro e Vernicenter”.