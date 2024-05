Volley A1F. Agnese Cecconello torna a Cuneo: "Questa società e questa città mi hanno dato tanto"

Alice Cecconello in attacco durante una partita con Firenze nella stagione 2022/2023

“Sarà molto bello tornare a Cuneo, questa società e questa città mi hanno dato tanto. Non vedo l'ora di iniziare a lottare con la mia squadra e con i mitici Crazy Cats e dimostrare tutti insieme che la serie A è il posto giusto per Cuneo.”

Queste le prime parole di Agnese Cecconello pronta al suo ritorno alla Cuneo Granda Volley

Agnese Cecconello classe 1999, triestina, 1,90 di altezza, è già stata a Cuneo nella stagione 22/23, molto amata dai tifosi con cui aveva legato da subito.

Nella stagione cuneese aveva effettuato 344 battute, con 37 errori e 12 ace (efficienza 42%), 274 attacchi, 127 punti, 223 tocchi positivi a muro (57 dei quali a punto).

“Un ritorno importante – affermano i co presidenti Bianco e Manini – per Agnese che ritrova pubblico e città dove sappiamo è già stata molto amata. Contiamo molto sulla sua esperienza e caparbietà per dare spessore alla squadra”.