Esche e bocconi avvelenati, a Savigliano un incontro informativo con gli "Amici dei mici"

L’associazione Amici dei mici ODV organizza una serata informativa dal titolo “Esche e bocconi avvelenati: cosa fare in caso di sospetto avvelenamento”. La serata si svolgerà giovedì 9 maggio alle ore 21.00 presso Palazzo Miretti a Savigliano e sarà tenuta dal Dott. Pier Giuseppe Biolatti, medico veterinario già Responsabile di Struttura della Sezione di Cuneo dell’Istituto Zooprofilattico PLVA.

L’incontro è stato organizzato per informare la cittadinanza sull’uso di esche avvelenate: un fenomeno che rappresenta un rischio per gli animali, per i bambini e per l’ambiente.

L’ordinanza ministeriale 18/12/2008 sul “divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati” precisa in modo chiaro gli obblighi di tutte le parti in causa, definendo chiaramente il percorso a seguire in caso di avvelenamenti o disseminazione di esche. Non tutti però sono a conoscenza delle procedure da seguire in caso di ritrovamento di un boccone sospetto oppure in caso di dubbi su una situazione di possibile avvelenamento di animali. L’obiettivo della serata è proprio quello di far conoscere ai cittadini i criteri da seguire mettendoli in condizione di procedere con prontezza in caso di bisogno, così da creare rete per arginare il fenomeno.

Al termine della serata i partecipanti avranno acquisito gli strumenti per poter gestire nei modi corretti un sospetto avvelenamento sapendo innanzitutto a chi rivolgersi e conoscendo gli obblighi delle parti coinvolte.

La serata è organizzata con il patrocinio del comune di Savigliano e con la collaborazione del CSV Cuneo.

Per informazioni: cell. 3791491728, mail odv@amicideimici.org