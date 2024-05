Cherasco: la roretese Sofit aumenta gli spazi produttivi grazie alla collaborazione con Banca di Cherasco

Un importante accordo è stato raggiunto tra Sofit srl (azienda specializzata nella commercializzazione di macchinari per la lavorazione industriale di mobili in legno) e Banca di Cherasco: grazie al supporto dell’istituto di credito cooperativo, la ditta roretese ha acquisito oltre 16 mila metri quadri di un’area industriale a Bra, a qualche chilometro dalla sede aziendale. Un investimento strategico per proseguire nella crescita imprenditoriale.

Spiegano i due titolari dell’azienda, i fratelli braidesi Guido e Franco Mulassano: “Grazie al finanziamento di Banca di Cherasco amplieremo e razionalizzeremo i nostri spazi coperti, oggi suddivisi in quattro diversi siti, tra Roreto di Cherasco, Bra, Narzole, aumentando i locali destinati allo stoccaggio dei macchinari che acquistiamo e vendiamo, oltre all’area destinata alle lavorazioni tecniche. Un investimento che ci consente maggiore capacità di magazzino, un aumento della rapidità di esecuzione dei lavori e ulteriore flessibilità della nostra attività. Contiamo di avere il primo lotto di 3 mila metri quadri coperti già operativo entro l’estate. È stato importante trovare in Banca di Cherasco attenzione alle nostre esigenze e richieste”.

L’azienda, fondata nel 1980 dalla famiglia Mulassano dà lavoro, incluso l’indotto, a oltre 50 addetti. Acquista e vende macchinari per la lavorazione industriale di mobili in tutto il mondo e l’80% del fatturato arriva dai mercati esteri: l’Unione Europea è il principale, ma i macchinari Sofit vanno anche in Asia, Sud America, Medio Oriente.

Il direttore generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli: “Essere Banca del territorio significa anche essere attenti alle esigenze di aziende come Sofit, votate all’internazionalizzazione e all’export. È fondamentale per un Istituto di Credito Cooperativo poter accompagnare le imprese di eccellenza, da un punto di vista finanziario e come partner in questo tipo di investimenti. Un’attività che è strategica anche per agevolare lo sviluppo della comunità dove operiamo da oltre 60 anni”.

La Sofit commercializza macchinari ad alta tecnologia, soprattutto di fabbricazione italiana e tedesca, a clienti internazionali interessati alla qualità e all’affidabilità nelle loro lavorazioni. “Il nostro business – spiegano ancora i due titolari – si basa sulla conoscenza e fiducia dei nostri partner: una rete costruita in oltre 40 anni di attività e crescita costante. In Banca di Cherasco abbiamo trovato un servizio su misura e risposte rapide, in modo da razionalizzare e aumentare allo stesso tempo i nostri capannoni già di proprietà, adatti a ospitare linee di produzione in alcuni casi lunghe decine di metri. Le prospettive del comparto sono in crescita, malgrado le guerre in corso in Medio Oriente ed Est Europa, dove da sempre abbiamo importanti clienti. Le potenzialità del settore sono state dimostrate anche di recente dalla vivacità dell’ultimo Salone internazionale del mobile di Milano: diversi clienti, dalla Polonia al Canada, sono venuti a trovaci nella sede di Roreto approfittando della kermesse di fine aprile in Lombardia”.

Banca di Cherasco ha 17 mila Soci e oltre 35 mila clienti (famiglie e imprese), il patrimonio netto supera i 73 milioni di euro e i dipendenti sono 173, con 26 sportelli che operano nelle province di Cuneo, Torino, Genova. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano che riunisce oltre 60 tra Bcc, Casse Rurali e Raiffeisenkassen, con 1.483 sportelli in tutta Italia, più di 450 mila Soci, 12 mila collaboratori.