Calcio femminile. Freedom FC Women salva, la gioia del presidente Merlo: "Risultato storico, ci permetterà di programmare con largo anticipo la prossima stagione"

Un'immensa gioia. La Freedom FC Women può ufficialmente festeggiare una storica salvezza nella Serie B Femminile: dopo il pari 2-2 a Cesena, le biancoblu hanno atteso l'esito del match fra Pavia Academy e Parma nel “monday night” della ventottesima giornata, con la sconfitta delle biancoblu, condannate alla matematica retrocessione, prima di poter finalmente esultare.

Una vera impresa e che arriva addirittura con ben 180' di anticipo rispetto alla fine del campionato. Obiettivo centrato e che vale tanto, tantissimo, per una società nata nel 2021, partita dall'Eccellenza e già in grado di imporsi, tre anni dopo, come realtà di spessore a livello nazionale, in un torneo altamente competitivo come quello cadetto.

Il “day after”, è ancora palpabile la gioia nelle parole del Presidente della Freedom FC Women Danilo Merlo: “Sono molto soddisfatto per l'obiettivo raggiunto: la permanenza in Serie B è un risultato storico per il calcio a Cuneo e ciò che ci serviva per programmare con largo anticipo la prossima stagione. - sottolinea il patron biancoblu - Ringrazio lo staff, le calciatrici e tutti coloro che hanno permesso, con il loro lavoro, di mantenere la categoria, al termine di una stagione molto difficile, al cardiopalma, però chiusa con un risultato straordinario: un lustro per la città, che potrà beneficiare di una visibilità a carattere nazionale. Non bisogna dimenticare, inoltre, che dopo la Juventus Women, in Piemonte, c'è la Freedom FC Women e questo ci riempie d'orgoglio".

Dopo un primo, ma appassionato, accenno di festa presso gli impianti al “Parco della Gioventù” lunedì sera, arriva nel weekend l'occasione propizia per celebrare la salvezza insieme ai tifosi ed alla città: domenica 12 maggio (ore 12) c'è il match casalingo contro il Genoa allo Stadio “Fratelli Paschiero”.

L'ingresso è libero e gratuito: l'ultima gara della stagione fra le mura amiche, un momento per congedarsi dal proprio pubblico e, soprattutto, festeggiare tutti insieme.

La Freedom FC Women vi aspetta numerosi!