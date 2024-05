Calcio femminile. Freedom FC Women, si dimette il DG Luigi Boccia: "Grazie a tutti, qui un'esperienza indimenticabile"

Raggiunti gli obiettivi fissati, volti ai principi di organizzazione interna e branding, si dimette il DG della Freedom FC Women Luigi Boccia.

"Ringrazio la società, la squadra, lo staff e tutti i collaboratori per questi pochi mesi vissuti in maniera intensa e emozionante. - spiega Boccia - Ho dato tutto ciò che conosco per perseguire questa sfida decisamente avvincente e coronata da successo e reciproca soddisfazione, per me è stata un'esperienza indimenticabile".

Sul fronte societario oltre ai ringraziamenti di rito al DG Boccia per la sua capacità di ottenere in tempi rapidi risposte concrete alle esigenze manifestate dalla società e per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il rammarico di non poter continuare nel percorso iniziato e gli auguri di una carriera professionale piena di soddisfazioni e successi.